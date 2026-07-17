Congo-Kinshasa: Kananga - Le secrétaire exécutif provincial de l'Ecidé/Kasaï-Central détenu à l'ANR

Le secrétaire exécutif provincial du parti politique Engagement Citoyen pour le développement (Ecidé) au Kasaï-Central, Élie Mputu Kalumba, a passé sa première nuit dans les locaux de l'Agence nationale de renseignements (ANR). Interpellé jeudi 16 juillet, il n'est toujours pas libéré. Les raisons de son arrestation restent inconnues. Son parti exige sa libération immédiate.

D'après un militant de l'Ecidé, qui confirme cette information sous le sceau de l'anonymat, la cause de l'arrestation de leur secrétaire exécutif n'est pas encore connue. "Il nous a informé qu'il est à l'ANR malheureusement après un temps son téléphone n'est pas opérationnel pour l'instant", déclare-t-il. Les militants de l'Ecidé au Kasaï-Central réclament sa libération immédiate et sans condition.

Suspension de l'enseignement

Cette arrestation intervient quelques heures après une réunion tenue par Élie Mputu avec les cadres de son parti. À l'ordre du jour figuraient les préparatifs de la marche annoncée pour le 22 juillet contre un éventuel changement de la Constitution.

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Par ailleurs, Élie Mputu Kalumba a été suspendu de ses fonctions de préfet de l'Institut littéraire de Kelekele.

Selon une correspondance du sous-directeur provincial de l'Éducation nationale, Kananga 2, cette décision est motivée par sa participation aux activités d'un regroupement politique, en violation du devoir de neutralité imposé aux agents publics de l'État.