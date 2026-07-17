Congo-Kinshasa: Le mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu entre le Gouvernement et l'AFC/M23 affiche désormais complet

Le mécanisme conjoint chargé de surveiller le respect de la trêve entre le Gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC/M23 affiche désormais complet. Trois officiers des FARDC ont rejoint cette semaine Goma, à bord d'un hélicoptère de la MONUSCO. Ils intègrent cette structure appelée à se déployer prochainement sur le terrain, alors que les combats se poursuivent dans plusieurs zones du Nord et du Sud-Kivu.

Les trois officiers des FARDC ont rejoint le mécanisme conjoint chargé de vérifier le respect du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC/M23. Arrivés lundi dernier à Goma à bord d'un hélicoptère de la MONUSCO, deux lieutenants-colonels et un major des FARDC complètent désormais la représentation du Gouvernement congolais au sein de cette structure.

Le mécanisme réunit désormais trois officiers des FARDC, trois officiers de l'AFC/M23, trois experts de la MONUSCO, qui apporte également un appui logistique au dispositif, ainsi que deux représentants par pays membre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

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Selon des sources sécuritaires, une première mission de vérification devrait être déployée dès la semaine prochaine dans certaines zones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines.

Créé dans le cadre du processus de Doha, ce mécanisme a pour mission de surveiller l'application du cessez-le-feu, d'enquêter sur les violations signalées et d'en rendre compte. L'Union africaine, le Qatar et les États-Unis y participent en qualité d'observateurs.