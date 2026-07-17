Congo-Kinshasa: Kasaï Oriental - Découverte d'un important gisement de cuivre à Katende

17 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un gisement de cuivre à haute teneur a été découvert dans le secteur de katende, au Kasai Oriental.

Cette découverte représente une avancée majeure pour le développement économique du Grand-Kasai.

Selon les experts, ce gisement pourra contribuer à diversifier les activités dans le Kasaï-Oriental historiquement connu pour son diamant.

Par ailleurs, cela va ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'emplois, d'investissements et de développement socio-économique pour l'ensemble de la région.

Quelles sont les préalables pour que l'exploitation du cuivre puisse contribuer pleinement au développement de la région du Kasai ?

Quelles sont les stratégies mises en place pour que la population du Kasai puisse réellement tirer profit de cette découverte ?

Jody Daniel Nkashama a échangé sur le sujet avec monsieur Jean-Paul Kapongo kadiobo, Directeur Général du SAEMAPE (Service d'Assistance et d'Encadrement des Exploitants Miniers Artisanaux) et avec madame nana Babu Mukendi, Ministre provinciale des Mines du Kasaï-Oriental :

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.