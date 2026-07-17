Congo-Kinshasa: Kasaï Oriental - Découverte d'un important gisement de cuivre à Katende

Un gisement de cuivre à haute teneur a été découvert dans le secteur de katende, au Kasai Oriental.
Cette découverte représente une avancée majeure pour le développement économique du Grand-Kasai.
Selon les experts, ce gisement pourra contribuer à diversifier les activités dans le Kasaï-Oriental historiquement connu pour son diamant.
Par ailleurs, cela va ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'emplois, d'investissements et de développement socio-économique pour l'ensemble de la région.
Quelles sont les préalables pour que l'exploitation du cuivre puisse contribuer pleinement au développement de la région du Kasai ?
Quelles sont les stratégies mises en place pour que la population du Kasai puisse réellement tirer profit de cette découverte ?
Jody Daniel Nkashama a échangé sur le sujet avec monsieur Jean-Paul Kapongo kadiobo, Directeur Général du SAEMAPE (Service d'Assistance et d'Encadrement des Exploitants Miniers Artisanaux) et avec madame nana Babu Mukendi, Ministre provinciale des Mines du Kasaï-Oriental :