Congo-Kinshasa: Kasaï Oriental - Découverte d'un important gisement de cuivre à Katende

Un gisement de cuivre à haute teneur a été découvert dans le secteur de katende, au Kasai Oriental.

Cette découverte représente une avancée majeure pour le développement économique du Grand-Kasai.

Selon les experts, ce gisement pourra contribuer à diversifier les activités dans le Kasaï-Oriental historiquement connu pour son diamant.

Par ailleurs, cela va ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'emplois, d'investissements et de développement socio-économique pour l'ensemble de la région.

Quelles sont les préalables pour que l'exploitation du cuivre puisse contribuer pleinement au développement de la région du Kasai ?

Quelles sont les stratégies mises en place pour que la population du Kasai puisse réellement tirer profit de cette découverte ?

Jody Daniel Nkashama a échangé sur le sujet avec monsieur Jean-Paul Kapongo kadiobo, Directeur Général du SAEMAPE (Service d'Assistance et d'Encadrement des Exploitants Miniers Artisanaux) et avec madame nana Babu Mukendi, Ministre provinciale des Mines du Kasaï-Oriental :