Congo-Kinshasa: 12 propositions pour faire de l'Université Officielle de Mbuji-Mayi une véritable université

C'est depuis le 06 octobre 2025 que l'Université Officielle de MbujiMayi a été dotée des nouveaux bâtiments modernes. Une première dans tout l'espace Kasai d'avoir un tel édifice qui suscite fierté et espoir dans la région.

Ce campus s'impose désormais comme l'un des plus grands pôles académiques modernes du centre du pays, ouvrant une nouvelle ère pour la formation de l'élite congolaise.

Cependant, l'efficacité de ces infrastructures dépend de la qualité de leurs usagers. Le changement de mentalité dans le chef des enseignants, étudiants et employés s'impose pour hisser cette université au rang des grandes institutions.

Fort de son expérience de gestionnaire de l'Université Officielle de Mbujimayi pendant 5ans, le recteur de cet établissement propose 12 reformes majeures pour un changement profond d'hommes et de mentalités dans un ouvrage intitulé « Du vin nouveau dans des outres neuves ».

Quelles sont ces propositions ? Peuvent-t-elles s'appliquer aussi dans les autres établissements d'enseignement supérieurs et universitaires ?

Jody Daniel Nkashama s'est entretenu avec l'abbé Apollinaire Cibaka, Recteur de l'UOM :