Togo: District des Lacs - La grippe aviaire relance la vigilance sanitaire

17 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Alerte sanitaire dans le district des Lacs, en région Maritime, après la confirmation de cas de grippe aviaire dans plusieurs fermes d'élevage.

Une mission d'investigation sur le terrain a révélé un problème supplémentaire : certains exploitants chercheraient à écouler volailles malades et oeufs auprès de la population, un comportement qui pourrait faire flamber les risques sanitaires.

Face à cette situation, les professionnels de santé sont appelés à redoubler de vigilance lors des consultations. Les signes à surveiller : rougeur ou irritation des yeux, toux, mal de gorge, congestion nasale, difficultés respiratoires, forte fièvre, courbatures, fatigue intense ou troubles digestifs.

Les formations sanitaires du district doivent aussi sensibiliser les populations sur les précautions à adopter, avec un message clair : consulter rapidement en cas de symptômes inhabituels après un contact avec des volailles malades ou mortes.

Cette nouvelle alerte remet sur la table un enjeu récurrent : renforcer les mesures de biosécurité dans les élevages, pour protéger à la fois la santé publique et la filière avicole dans l'ensemble du pays.

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