Togo: Cinq accords, un cap

Le gouvernement et la Banque mondiale ont signé jeudi à Lomé les accords de financement de cinq nouvelles opérations pour un montant de 429 millions de dollars.

La signature a été effectuée par le ministre des Finances et du Budget, Georges Essowè Barcola, et la Directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, Marie-Chantal Uwanyiligira, en présence notamment de la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, du vice-président de la BM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et de Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil, Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo.

Les nouveaux accords de financement portent sur les projets suivants.

Le Programme d'Amélioration des Systèmes Logistiques et de Transport (PASLT), d'un montant de 200 millions de dollars vise à améliorer les systèmes de transport et de la logistique en vue de relier les zones de production agricoles et de développement périurbain aux zones de marchés et aux centres logistiques urbains.

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Le projet régional PRIME-GAS (projet de promotion de l'intégration régionale dans le secteur de l'énergie grâce à un marché du gaz dynamique) d'un montant de 40 millions de dollars visant à intégrer les marchés de l'électricité par le gaz.

Le projet régional WA-REMP (Programme régional du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest) d'une enveloppe de 100 millions de dollars avec pour objectif d'élargir massivement l'accès à l'électricité, notamment en milieu rural.

Le financement additionnel du Projet Régional de Cohésion Sociale (COSO) à hauteur de 69 millions de dollars qui vient consolider l'engagement initial fort dans le domaine des politiques sociales afin de sécuriser nos régions septentrionales.

Le financement additionnel du Projet d'Identification Unique (WURI) pour 20 millions de dollars avec pour but poursuivre les activités de la phase initiale pour doter chaque résident togolais d'une identification unique.

Avec ces cinq nouvelles opérations, le portefeuille global des projets de la Banque mondiale au Togo atteint désormais 2,1 milliards de dollars.

Ces signatures interviennent alors que le gouvernement vient d'élaborer sa Feuille de route 2026-2031, articulée autour du triptyque Protéger, Rassembler et Transformer.

Outre la signature des accords, la délégation de la BM a effectué une visite des installations du port autonome de Lomé (PAL) et du site du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA) à Goumoukopé (33km de Lomé), notamment les épis récemment construits pour bloquer l'avancée de la mer.

La lutte contre l'érosion bénéficie de financements de la Banque mondiale.