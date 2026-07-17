Togo: Fin de mission de l'ambassadeur européen

Arrivé à Lomé en octobre 2024, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Gwilym Ceri Jones, achève son mandat sur une note résolument positive.

« Rien ne me vient à l'esprit comme regret. Je pense plutôt que nous avons contribué à un agenda économique, social et sécuritaire très intéressant », confie-t-il.

En attendant la nomination de son successeur, le diplomate britannique reprend le chemin du siège de l'Union européenne à Bruxelles.

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Gwilym Ceri Jones : Écoutez, je retiens avant tout l'énorme chaleur de l'accueil. J'ai passé deux années magnifiques, mon épouse et moi, et nous en gardons de grandes amitiés.

Mais au-delà de cela, il y a le travail, le partenariat, le fait de réaliser des choses très concrètes ensemble, dans un intérêt mutuel, avec des bénéfices vraiment clés. Je trouve que nous avons énormément poussé l'ambition pour mener des projets véritablement impactant pour les Togolais et les Togolaises.

Je pense donc que nous avons contribué à un agenda économique, social et sécuritaire très intéressant. Nous avons un partenariat qui s'inscrit véritablement dans le renforcement. C'est ce que nous souhaitons : un partenariat fort, basé sur la confiance, avec des impacts concrets.

Republicoftogo.com : Quelles sont les actions phares dont vous gardez le souvenir ?

Gwilym Ceri Jones : Des investissements majeurs. Par exemple, chacun d'entre vous connaît l'importance de l'énergie dans la vie quotidienne : lorsqu'il y a une coupure, lorsque l'électricité coûte cher ou qu'il y a une difficulté. Il faut donc travailler ensemble au Togo pour produire plus, produire mieux et distribuer l'électricité. Et cela, l'Union européenne est en train de le faire à travers un projet très important qui va contribuer à hauteur d'environ 20 % de la production nationale actuelle. Ça, c'est vraiment du concret.

Il y a aussi d'autres choses, très touchantes, comme les cantines scolaires. Grâce à elles, de nombreux jeunes enfants situés dans des zones reculées ou en difficulté ont accès à des repas chauds tous les jours à l'école. Ce sont des actions très concrètes.

Il y a également une coopération très forte dans les domaines de la défense et de la sécurité. Elle est vraiment montée en puissance pendant ces deux années, et c'est important. On le sait, au niveau des frontières et du Sahel, les difficultés sont là. Il est donc primordial de travailler avec les Forces armées togolaises et les forces de sécurité pour renforcer cette capacité de réponse et repousser le terrorisme.

Republicoftogo.com : Vous quittez le Togo avec le sentiment de mission bien accomplie ou avez-vous des regrets ?

Gwilym Ceri Jones : Rien ne me vient à l'esprit. J'ai beaucoup d'affection pour ce pays et j'espère évidemment garder le lien avec mes amis et collègues. Ce furent de très, très belles années. Je vous remercie beaucoup.

Bien au contraire, j'ai tenu à marquer mon départ par la projection d'un documentaire sur la guerre en Ukraine. Quand on pense à cette terrible guerre, c'est forcément quelque chose de lointain. Mais en ramenant ce film ici, on en perçoit le côté extraordinairement dur humainement.

On y découvre des histoires personnelles et des images d'une beauté incroyable, mais la violence émotionnelle et physique est tellement forte que je pense que tout le monde est touché en le visionnant.

C'est donc quelque chose que je voulais partager en partant, avec beaucoup d'amis avec qui j'ai pu entrer en contact ces dernières années. Voilà, c'est un sujet qui est au centre de nos préoccupations européennes.

C'est une guerre terrible, injuste, illégale, indicible même, mais qui reste une réalité très humaine. Je trouvais que ce documentaire, que nous avions diffusé lors du festival du film européen à Lomé il y a quelques mois, faisait vraiment ressortir ces éléments-là.