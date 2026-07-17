Tunisie: Les climatiseurs détrônent les appareils électroménagers et explosent la consommation d'électricité

Les climatiseurs occupent désormais la deuxième place parmi les appareils électroménagers les plus énergivores dans les foyers tunisiens, selon une récente étude, a indiqué le directeur de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME), Abdelkader Baccouche.

Alors qu'ils occupaient la troisième position dans une précédente étude menée en 2019, les appareils de climatisation ont progressé dans le classement en raison de leur forte expansion dans le parc résidentiel. Près d'un million de nouveaux climatiseurs ont été installés au cours des cinq dernières années, entraînant une hausse significative de leur consommation électrique, notamment durant les périodes de fortes chaleurs.

Selon les données de l'étude, les climatiseurs représentent désormais environ 18 % de la consommation totale d'électricité dans les habitations, ce qui les place derrière les réfrigérateurs, toujours en tête du classement des équipements les plus énergivores.

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Toutefois, la part de consommation des réfrigérateurs a enregistré une baisse notable au fil des années. Elle dépassait 45 % de la consommation des appareils électroménagers dans les anciennes études, contre environ 36 % en 2024. Malgré ce recul, les réfrigérateurs conservent leur première place en raison de leur fonctionnement permanent.

Ces chiffres s'appuient sur un suivi de l'évolution de la consommation électrique dans le secteur résidentiel sur plus de vingt ans, réalisé à travers les études périodiques menées par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et l'ANME. Ces analyses permettent de mesurer les changements dans les habitudes de consommation énergétique des ménages tunisiens.

Cette progression de la consommation liée à la climatisation intervient dans un contexte de généralisation progressive de ces équipements dans les foyers. Abdelkader Bekouch avait indiqué, lors d'une rencontre organisée le 18 mai 2026 par la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie autour du thème « Quelle vision stratégique et quelles innovations pour une construction durable de demain ? », que le parc national de climatiseurs s'élève à environ 2,7 millions d'appareils.

Plus de la moitié des ménages tunisiens disposent désormais d'au moins un climatiseur, selon le responsable de l'ANME. En période estivale, ces équipements représentent à eux seuls près de 50 % de la consommation électrique lors des pics de demande.

La puissance maximale appelée sur le réseau électrique national a atteint 4,8 gigawatts en juillet 2024, un niveau notamment lié à l'utilisation massive des climatiseurs pendant les épisodes de fortes températures. La mise en marche simultanée de ces appareils exerce ainsi une pression importante sur le système électrique national, ce qui explique leur poids croissant dans la consommation énergétique des ménages.