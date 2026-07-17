Tunisie: Canicule et hydratation - Quelle eau privilégier ?

En cette période de grande canicule, rien ne vaut les vertus d'une eau saine, à même de garantir une hydratation optimale de l'organisme. C'est ainsi que la consommation d'eau minérale et autres, de source, grimpe durant l'été. Comment choisir parmi les innombrables marques locales celle qui convient le mieux à son état de santé ?

Voulant décrocher l'information de l'institution de tutelle qu'est l'Office national du thermalisme, nous avons dû patienter une semaine sans pour autant bénéficier du contact promis. Néanmoins, l'Agence nationale du contrôle sanitaire et environnemental des produits (Ancsep) avait publié en 2015 une série de conseils portant sur les eaux minérales et leurs différents impacts sur la santé.

Nul ne doute de la qualité irréprochable des eaux minérales et autres, de source, embouteillées conformément aux normes requises. Cependant, chacune d'entre elles se distingue par une composition qui la rend plus adaptée aux besoins d'une population donnée. L'Ancsep avait clarifié certains détails en soulignant la corrélation entre un besoin sanitaire bien déterminé et une teneur - riche ou faible- en certains minéraux.

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En effet, pour les personnes soumises à un régime hypocalorique, les eaux Cristalline et Aqualine sont recommandées pour leur importante teneur en calcium, en magnésium et en sulfates.

Calcium et magnésium

Les femmes ménopausées encourent un risque considérable d'ostéoporose. Elles doivent, par conséquent, protéger et renforcer leur capital osseux en introduisant le calcium dans leur consommation quotidienne. Riches en calcium, les eaux Fourat, Melliti, Rayan, Safia, Marwa, Cristalline et Aqualine garantissent auxdites femmes un apport journalier en calcium. En revanche, pour les femmes enceintes et allaitantes, l'apport en calcium ne suffit pas : elles ont besoin d'une eau qui soit riche, en magnésium. Pour ce, Cristalline, Aqualine et Fourat sont fortement recommandées.

Par ailleurs, pour lutter contre les coups de fatigue surtout en cette période de canicule, il est recommandé de boire une eau minérale riche en magnésium telle que Garci et Oktor.

Il est bon de savoir aussi que les bicarbonates et le magnésium constituent de bons alliés contre les problèmes de digestion, dont la constipation. Ces deux minéraux sont présents dans les eaux appelées Maïn et Cristalline.

Une eau fortement minéralisée pour les sportifs

Il est clair que les besoins en minéraux diffèrent d'une personne à une autre. Pour les sportifs, par exemple, compenser les sels minéraux perdus via la forte sudation représente un besoin essentiel à l'organisme. Aussi, boire une eau fortement minéralisée et riche en sulfates est-il obligatoire. L'eau Oktor figure parmi les mieux préconisées à cet effet.

Hypertendus : gare au sodium !

Contrairement aux sportifs, les hypertendus, eux, doivent être vigilants quant à la teneur de l'eau en sodium ; ce dernier étant un facteur de risque redoutable à l'hypertension artérielle. Ils ne doivent pas, dans ce cas, excéder les 20mg/l. Les eaux allégées en sodium sont Safia, Palma et Hayet. Notons que celle-ci ne contient pas de nitrate. Présent dans la composition de certaines eaux minérales, ce dernier risque de présenter un réel danger si sa valeur excède les 0,2mg/l.

Comme les hypertendus, les bébés ont besoin d'une eau faiblement minéralisée et très pauvre en nitrate ou -- le mieux -- sans nitrate.