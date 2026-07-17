Tunisie: Huile d'olive tunisienne - Une nouvelle stratégie pour accélérer les exportations vers les marchés internationaux

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a présidé, vendredi 17 juillet 2026, la première réunion du groupe de travail chargé d'élaborer les grandes lignes de la stratégie de communication et de promotion des exportations de l'huile d'olive tunisienne.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du conseil ministériel relatives au secteur de l'huile d'olive. Elle vise à définir une stratégie de communication et de promotion destinée à faciliter l'accès à de nouveaux marchés extérieurs à fort potentiel, tout en assurant le suivi de la campagne d'exportation en cours et la préparation de la saison 2026-2027.

À cette occasion, Samir Abid a souligné la nécessité d'adopter une approche intégrée mettant en valeur l'image de l'huile d'olive tunisienne, sa qualité reconnue et ses spécificités, afin de renforcer sa présence sur les marchés internationaux grâce à des outils de promotion modernes.

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Les participants ont examiné plusieurs propositions, notamment le lancement d'une campagne de promotion numérique intégrant des dimensions culturelles, touristiques et scientifiques, la mise en place d'un programme de promotion encourageant également la consommation sur le marché local, une participation ciblée aux salons spécialisés, l'organisation de missions d'affaires et l'accueil d'importateurs étrangers.

Le plan prévoit également de renforcer l'accompagnement des PME du secteur à travers le programme Start Export by CEPEX, de mobiliser un financement via le Fonds de promotion des exportations pour soutenir ce programme, avec la possibilité de l'étendre ultérieurement à d'autres filières prioritaires, telles que les dattes et l'artisanat, ainsi que de lancer des actions de formation pour améliorer la préparation des entreprises à l'export.

La réunion a aussi permis au ministre d'écouter les principales préoccupations des exportateurs, portant notamment sur les questions logistiques, le rapatriement des recettes d'exportation, la qualité des produits et les certificats de conformité.

Les travaux ont enfin porté sur les résultats des exportations d'huile d'olive au premier semestre 2026, l'évaluation du programme de promotion de l'année en cours, ainsi que sur des études consacrées au marché américain et à l'évolution des marchés de l'huile d'olive dans plusieurs autres pays.

Le groupe de travail réunit des représentants des ministères du Commerce, des Finances, de l'Agriculture, de l'Industrie, des Affaires Etrangères, de la Santé, du Transport, de la Culture et des Technologies de la communication, ainsi que de la Banque centrale, de la Douane, de l'Office National de l'Huile et du secteur privé.