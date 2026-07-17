Tunisie: Hamza Belloumi condamné à un an de prison par coutumace dans une affaire liée à Moncef Marzouki

Le journaliste tunisien Hamza Belloumi a annoncé avoir été condamné par contumace à une peine d'un an de prison et à une amende, aux côtés d'Insaf Boughdiri, ancienne rédactrice en chef de son émission politique, dans une affaire remontant à 12 ans.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a indiqué que cette décision fait suite à une plainte déposée par l'ancien président de la République, Moncef Marzouki. Il précise qu'un premier jugement par défaut avait prononcé une amende, avant qu'un arrêt rendu en appel par défaut ne le condamne à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'une amende.

Hamza Belloumi affirme que lui-même et Insaf Boughdiri pensaient que le dossier avait été classé, soulignant qu'ils n'avaient pas pu exercer leur droit à la défense, ni en première instance ni en appel.

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Le journaliste a indiqué avoir formé opposition à ces jugements par défaut et réaffirme son innocence. Selon lui, l'affaire est liée à la diffusion, il y a douze ans, d'une vidéo de Moncef Marzouki largement relayée sur les réseaux sociaux et plusieurs sites d'information, avant qu'il ne soit établi par la suite qu'il s'agissait d'un montage. Il souligne que son équipe avait présenté des excuses publiques à l'époque pour cette erreur professionnelle.