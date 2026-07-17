Tunisie: Grèce - Une délégation parlementaire tunisienne en visite officielle à Athènes

17 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une délégation du groupe d'amitié parlementaire Tunisie-Grèce effectuera une visite officielle à Athènes, en Grèce, du 22 au 24 juillet 2026, a indiqué l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays et du développement des échanges entre les institutions législatives tunisienne et grecque.

Pour rappel, des groupes d'amitié parlementaire avec plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Roumanie et la Grèce, ont été constitués le 8 janvier 2026, à l'issue d'une réunion entre le président de l'ARP, Ibrahim Bouderbala, et le groupe de coopération parlementaire avec les États membres de l'Union européenne, tenue au palais du Bardo.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.