Tunisie: Grèce - Une délégation parlementaire tunisienne en visite officielle à Athènes

Une délégation du groupe d'amitié parlementaire Tunisie-Grèce effectuera une visite officielle à Athènes, en Grèce, du 22 au 24 juillet 2026, a indiqué l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays et du développement des échanges entre les institutions législatives tunisienne et grecque.

Pour rappel, des groupes d'amitié parlementaire avec plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Roumanie et la Grèce, ont été constitués le 8 janvier 2026, à l'issue d'une réunion entre le président de l'ARP, Ibrahim Bouderbala, et le groupe de coopération parlementaire avec les États membres de l'Union européenne, tenue au palais du Bardo.