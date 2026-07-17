Cote d'Ivoire: Nielle - Une vaste campagne de sensibilisation sur le Vih/SIDA, les Vbg et la sécurité routière mobilise les populations

Dans le cadre du Projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire (Pcr-ci), l'Ong Ipsdh a mené une importante campagne de sensibilisation à Nielle afin de prévenir les risques sanitaires et sociaux liés aux travaux de réhabilitation des routes rurales.

L'Organisation non gouvernementale Interafricaine pour la Promotion de la Santé et des Droits humains (Ipsdh) a organisé, le jeudi 16 juillet 2026, une campagne de sensibilisation et d'information sur les infections sexuellement transmissibles (Ist), le Vih/Sida, les violences basées sur le genre (Vbg) et la sécurité routière. L'activité a rassemblé les autorités administratives, les leaders communautaires et les populations venues de Nielle ainsi que des localités voisines de Gbinzo, Dielle, Nalogo, Koronani et Ouarga.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de gestion sociale et environnementale du Projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire (Pcr-ci), cofinancé par la Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (Aiib). Le projet vise à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers le renforcement des infrastructures de transport.

Des messages de prévention et de responsabilité

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Représentant le sous-préfet de Nielle, Alphonse Apollinaire Bossie, le médecin-chef de la localité, le Dr Koffi Dourlen, a salué l'initiative de l'Ipsdh, qu'il considère comme un important levier de promotion du bien-être des populations.

Selon lui, les questions liées aux Ist-Vih/Sida, aux violences basées sur le genre et à l'incivisme routier constituent des défis majeurs pour les communautés rurales. « Cette campagne est une opportunité pour renforcer les connaissances de nos populations sur des problématiques majeures telles que les IST-Vih/Sida, les violences basées sur le genre et les dangers liés à l'incivisme routier. J'invite chacun à être un relais de ces messages dans sa communauté », a-t-il déclaré.

Prévenir les risques liés aux chantiers routiers

Pour sa part, le représentant de l'Ipsdh, Lero Paul, a exprimé sa gratitude envers l'entreprise adjudicataire des travaux pour la confiance accordée à son organisation dans la conduite du volet social du projet de réhabilitation des routes rurales non bitumées dans la région du Tchologo, notamment dans le cadre du lot 6 de la phase 1 bis exécuté par l'entreprise Egetrav.

Il a rappelé que cette campagne vise à informer et sensibiliser les populations rurales, souvent exposées à des risques sanitaires et sociaux accrus lors de la réalisation de grands travaux d'infrastructures. « Notre mission est de promouvoir la santé et les droits humains à travers la sensibilisation et l'éducation. À travers cette campagne, nous voulons outiller les communautés pour mieux prévenir les Ist-Vih/Sida, lutter contre les Vbg et adopter des comportements responsables sur la route », a-t-il expliqué.

Un soutien des autorités locales

Présent à la cérémonie, Ouattara Mamadou, représentant du maire de Nielle, a salué le projet de réhabilitation des routes rurales entrepris dans la localité. Il a adressé ses remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions engagées en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations.

Il a également exprimé sa reconnaissance à l'entreprise Egetrav pour la réalisation des travaux dans la région du Tchologo et a souligné l'importance des actions de sensibilisation destinées à prévenir les éventuels impacts sociaux négatifs liés aux chantiers.

Une forte adhésion des populations

La cérémonie a été ponctuée de plusieurs activités, notamment des allocutions officielles, des séances interactives de sensibilisation animées par des spécialistes, ainsi que des jeux concours et animations destinés à favoriser l'assimilation des messages par les participants.

Les échanges ont porté sur la prévention des Ist-Vih/Sida, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la sécurité routière. Les participants ont manifesté un vif intérêt pour les différentes thématiques abordées, témoignant de la pertinence de cette initiative dans un contexte de développement des infrastructures rurales.

À travers cette campagne, les organisateurs entendent renforcer durablement les capacités des communautés locales à faire face aux défis sanitaires et sociaux, tout en accompagnant les efforts de développement engagés dans la région du Tchologo.