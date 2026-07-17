Cote d'Ivoire: Formation des dirigeants - L'Inp-HB et l'Université du Québec lancent un Emba

L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) complète son écosystème avec un Executive Mba de référence pour l'Afrique de l'Ouest. Jeudi 16 juillet 2026, à Cocody, l'institution a procédé au lancement officiel de la première cohorte de l'Executive master of business administration (Emba), fruit d'un partenariat avec l'Université du Québec à Montréal (Uqam), à travers son École des sciences de la gestion (Esg).

À cette occasion, le Directeur général de l'Inp-HB, Dr Moussa Diaby, a qualifié cette coopération de partenariat « stratégique et structurant » pour l'avenir de l'établissement. Selon Dr Moussa Diaby, l'Inp-HB, reconnu pour l'excellence de ses formations d'ingénieurs et de techniciens supérieurs, devait désormais répondre aux besoins spécifiques des hauts cadres et dirigeants appelés à piloter les organisations publiques et privées. « Il nous manquait un élément dans l'écosystème de l'Inp-HB. Nous formons des ingénieurs et des techniciens qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité, mais il nous fallait également disposer d'un dispositif de formation destiné aux hauts cadres dirigeants », a-t-il expliqué.

Le Directeur général estime que ce programme permettra aux professionnels ivoiriens et ouest-africains d'accéder, sans quitter leur environnement professionnel, à une formation diplômante répondant aux standards internationaux.

Pour le premier responsable de l'Inp-HB, cette initiative s'inscrit pleinement dans les priorités du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, notamment en matière de développement du capital humain, de gouvernance et de compétitivité des entreprises. Il a rappelé que le partenariat avec l'Uqam est l'aboutissement d'un processus engagé dès 2022, à l'occasion d'une mission effectuée au Canada, avant de se concrétiser après plusieurs années de concertation et de préparation entre les deux institutions.

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Dr Moussa Diaby a également salué la confiance accordée par l'université canadienne ainsi que la patience des candidats qui ont accepté d'attendre la mise en oeuvre effective du programme.

Il a émis le voeu de voir cette première cohorte ouvrir la voie à de nombreuses autres promotions afin de faire de ce partenariat un instrument durable de formation des décideurs appelés à accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire et du continent africain.

Le doyen de l'École des sciences de la gestion de l'Uqam, Prof. Komlan Sedzro, a indiqué que cet Executive Mba ambitionne de former des dirigeants capables de relever les défis contemporains du management grâce à une approche alliant l'expertise académique canadienne et la connaissance des réalités africaines apportée par l'Inp-HB.

Selon lui, cette coopération s'inscrit dans une logique de co-construction des savoirs et de renforcement des relations universitaires entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Présente à la cérémonie, l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, Sandra Choufani, a salué une initiative qui traduit l'engagement de son pays en faveur du développement du capital humain en Afrique.

L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, Ouattara Bafétigué, à l'origine du rapprochement entre les deux institutions, s'est félicité de voir cette première cohorte matérialiser les engagements pris entre les deux pays. Pour lui, ce programme constitue une illustration concrète des retombées positives de la coopération diplomatique au bénéfice des entreprises et des administrations ivoiriennes.

Destiné aux cadres et dirigeants d'Afrique de l'Ouest, l'Emba débouchera sur un diplôme conjoint de l'Inp-HB et de l'Uqam. Le cursus couvre notamment le leadership stratégique, la finance, le management, le marketing, la gouvernance ainsi que la transformation des organisations.

Au nom des auditeurs, la porte-parole de la première cohorte, Anne-Emmanuelle, a expliqué que le choix de ce programme reposait sur la complémentarité des deux institutions partenaires. Elle a indiqué que les participants ont été séduits par l'alliance entre « l'Inp-HB, pépinière de talents et de leaders africains », et l'Uqam, reconnue pour l'excellence de son enseignement et son rayonnement international.

« Tous partageons la même volonté : mieux comprendre notre environnement, développer notre capacité d'analyse et apprendre à prendre des décisions stratégiques, créatrices de valeur », a-t-elle souligné. Consciente de la responsabilité qui incombe à cette première promotion, elle a affirmé que les auditeurs entendent contribuer, au terme de leur formation, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et du continent africain.