Cote d'Ivoire: Port-Bouët /Fête des mères - La Fondation Nina Bley célèbre plus de 2 000 mamans

Le terrain de Petit-Bassam, à Port-Bouët, a accueilli, le jeudi 16 juillet 2026, une grande célébration de la Fête des mères organisée par la Fondation Nina Bley. Placée sous le haut patronage de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, et parrainée par le directeur général de la Société ivoirienne de raffinage (SIR), Soro Tiotioho, cette cérémonie a réuni plus de 2 000 femmes dans une ambiance festive et solidaire.

À cette occasion, les bénéficiaires ont reçu d'importants dons composés de pagnes, de sacs de riz et d'appareils électroménagers, illustrant la volonté de la Fondation d'apporter un soutien concret aux mères et aux familles de la commune.

Prenant la parole, la présidente de la Fondation Nina Bley, Mme Nina Bley, a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des partenaires ayant contribué au succès de cette initiative. Elle a notamment salué le soutien de la ministre Nassénéba Touré, dont le haut patronage constitue, selon elle, un signal fort en faveur de la promotion et de la valorisation des femmes ivoiriennes. Elle a également remercié le directeur général de la SIR, Soro Tiotioho, pour son accompagnement et son engagement aux côtés des actions sociales menées par la Fondation.

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Dans son intervention, Mme Nina Bley a rappelé le rôle essentiel de la mère dans la construction de la société. « Célébrer les mères, ce n'est pas simplement leur offrir des présents. C'est leur témoigner notre reconnaissance et leur dire qu'elles sont précieuses », a-t-elle déclaré. Elle a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de sa Fondation à poursuivre ses actions en faveur des femmes, des enfants, des veuves, des jeunes et des personnes en situation de vulnérabilité.

Invitée d'honneur de la cérémonie, la ministre Nassénéba Touré a rendu un hommage appuyé aux femmes ivoiriennes, saluant leur courage, leur résilience ainsi que leur contribution quotidienne au développement du pays. Elle a insisté sur la nécessité de garantir aux mères respect, protection et dignité, soulignant que leur célébration doit s'accompagner d'actions concrètes tout au long de l'année. La ministre a également mis en avant les initiatives du président de la République, Alassane Ouattara, et de la Première Dame, Dominique Ouattara, notamment à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), en faveur de l'autonomisation économique des femmes.

Parrain de la cérémonie, le directeur général de la SIR, Soro Tiotioho, a salué cette initiative de la Fondation Nina Bley, estimant qu'elle participe à l'épanouissement des femmes et au renforcement de la cohésion sociale. Il a réaffirmé la volonté de son institution de continuer à soutenir les initiatives porteuses de solidarité et de développement communautaire.

Au nom des bénéficiaires, Mme Ami Fofana a exprimé sa gratitude à la Fondation Nina Bley ainsi qu'à ses partenaires pour cet élan de générosité, qu'elle a qualifié de source d'espoir pour de nombreuses familles.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, rythmée par des prestations artistiques et des danses, réaffirmant, une fois encore, que soutenir les mères revient à investir dans l'avenir de la société.