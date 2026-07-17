Cote d'Ivoire: Port-Bouët - Les guides religieux instruits sur les hépatites virales pour éviter le cancer du foie

La fondation Lévites inter a organisé, pour les guides religieux de la commune de Port-Bouet une séance de sensibilisation et de prévention sur les hépatites virales, premières causes du cancer du foie en Côte d'Ivoire.

À cette activité qui s'est tenue le jeudi 16 juillet 2026 au centre pilote de Port-Bouet, Pr Kouamé Dimitri, hépato-gastro-entérologue, spécialiste des maladies du foie et du tube digestif, a prévenu que le cancer du foie est une maladie redoutable. Malheureusement, on découvre de plus en plus de cas chez les jeunes.

Selon ses dires, les hépatites virales, notamment l'hépatite virale B qui a une forte prévalence, sont la première cause du cancer du foie en Côte d'Ivoire. À l'écouter, le cancer du foie peut s'éviter par une prise en charge correcte des hépatites virales. Les populations doivent donc se faire dépister tôt. Elles doivent passer à la prévention si elles sont déclarées négatives et se faire vacciner si elles sont déclarées positives.

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« Ceux qui seront déclarés positifs seront pris en charge pour éviter la cirrhose du foie qui peut, à la longue, conduire au cancer du foie », a expliqué le professeur Kouamé, qui a informé que, dans la plupart des cas, le cancer du foie est découvert tardivement, avec un pronostic sombre qui réduit la durée de vie du patient.

Répondant aux interrogations des populations, le professionnel a rappelé que les hépatites virales B et C peuvent se transmettre de plusieurs façons, notamment par le sang, les relations sexuelles sans protection avec des partenaires multiples, les tatouages, les piercings, les tresses avec des aiguilles, les tondeuses... Il a révélé que l'année 2022 a enregistré 1 200 décès sur 1 290 patients atteints du cancer du foie, soit un taux effroyable de plus de 90 %.

Initiateurs de la campagne, les chantres Lévites Inter, notamment Roland Ayagba et Désiré Mobio, responsables de la fondation Lévite Inter, se sont réjouis de cette 2e étape de la tournée de sensibilisation en milieu religieux. Célébrant 10 ans d'engagement dans la lutte contre ces pathologies, ces ambassadeurs ont remercié les leaders religieux qui sont des relais importants.

Diabaté Hamad, deuxième Imam de la mosquée Phare de Port-Bouet s'est réjoui d'avoir beaucoup appris sur ces maladies silencieuses.