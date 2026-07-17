Cote d'Ivoire: Abengourou / Un incendie ravage un orphelinat - 43 enfants touchés, d'importants dégâts matériels

Un violent incendie a ravagé, dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet 2026, une partie de l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou, plongeant ses 43 pensionnaires dans le désarroi. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, le sinistre a occasionné d'importants dégâts matériels.

Lors d'une visite effectuée sur les lieux le vendredi 17 juillet, le constat était saisissant : murs fissurés, dortoirs calcinés, matelas, lits, vêtements, médicaments et documents administratifs réduits en cendres.

Selon le directeur de l'établissement, Koné Douffou, l'incendie s'est déclaré peu après 2 heures du matin. Une surveillante, réveillée par une épaisse fumée, a découvert qu'un matelas avait pris feu dans le dortoir des garçons âgés de 5 à 10 ans. Les flammes se sont rapidement propagées au plafond, provoquant un mouvement de panique parmi les pensionnaires.

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Les responsables de l'orphelinat ont aussitôt procédé à l'évacuation des enfants avant de donner l'alerte. Alertés, les éléments de l'Office national de la protection civile (ONPC) sont intervenus rapidement pour maîtriser le brasier. Leur intervention a permis d'empêcher la propagation des flammes aux autres bâtiments, notamment à la cuisine où étaient entreposées plusieurs bouteilles de gaz. Une explosion aurait pu alourdir considérablement le bilan.

Après plusieurs heures de lutte contre le feu, l'incendie a été circonscrit. Aucun décès ni blessé n'a été enregistré. En revanche, trois dortoirs réservés aux garçons ainsi que le bureau des surveillants ont été entièrement détruits, les rendant désormais inutilisables.

Face à cette situation, l'administration de l'orphelinat a été contrainte de réorganiser l'hébergement des enfants, qui vivent désormais dans des conditions de promiscuité, dans l'attente d'un appui pour la réhabilitation des bâtiments sinistrés.

Les circonstances exactes de l'incendie demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l'origine du sinistre.

Créé il y a plus de quinze ans, l'orphelinat Mamie Thérèse est né de l'initiative de Mme Adjoua Thérèse, une veuve sans enfant qui avait choisi d'accueillir des orphelins à son domicile. Au fil des années, grâce au soutien de nombreux bienfaiteurs, cette initiative s'est transformée en un centre d'accueil structuré qui héberge aujourd'hui 43 enfants.