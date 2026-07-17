Tunisie: Bourse de Tunis - Le TUNINDEX pulvérise un nouveau record et bondit de 60 % depuis janvier

C'est un parcours quasi-sans-faute qu'a mené le marché boursier sur la semaine écoulée, du 13 au 17 juillet 2026. Dopé l'afflux important de liquidités vers la Bourse, l'indice vedette a enregistré une progression marquée de 6,9 %, pulvérisant un nouveau record de 21 552,73 points. Ainsi, depuis le début de l'année en cours, le TUNINDEX cumule une envolée record de 60,2 %, selon l'analyse de l'intermédiaire en bourse « Tunisie Valeurs ».

Peu d'analystes osaient prédire un parcours aussi impressionnant pour le benchmark en moins de sept mois ! Les échanges sur la cote tunisienne restent soutenus, témoignant de l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Une enveloppe de 92,4 MD a été transigée sur le marché, soit une moyenne quotidienne bien garnie de 18,5 MD, une volumétrie inédite peu caractéristique de la période estivale. Notons qu'aucune transaction de blocs n'a été réalisée sur la semaine passée.

Analyse des valeurs

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le titre ATL s'est offert la meilleure performance de la cote. Dans le sillage d'indicateurs d'activité du S1 2026 rassurants, l'action du leaseur s'est offert un bond de 26,1 % à 16,640 D. Toutefois, les échanges hebdomadaires sur la valeur ont été relativement modestes, se montant à 702 mille dinars seulement. Le titre BNA a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine écoulée.

L'action de la banque poursuit son emballement, progressant de 24,4 % à 28,000 D. La valeur a aussi figuré parmi les titres les plus convoités de la cote, en mobilisant un volume soutenu de 13,5 MD sur l'ensemble de la semaine. A contrario, le titre SOMOCER continue à être boudé par les investisseurs, se plaçant en lanterne rouge du TUNINDEX. L'action du spécialiste des carreaux en céramiques a cumulé une baisse hebdomadaire de 10,8 % à 0,580 D.

La valeur a brassé un flux très réduit de 30 mille dinars sur la semaine. Victime d'un courant vendeur, le titre ASSAD n'a pas réussi à se distinguer sur la séance. L'action du leader historique des batteries automobiles en Tunisie a reculé de 8,4 % à 2,510 D. La valeur a amassé un volume de 519 mille dinars sur la semaine. AMEN BANK a été la valeur phare de la semaine. L'action du bras bancaire du groupe PGI s'est appréciée de 13,8 % à 99,000 D, dans des capitaux fournis de 19,7 MD.