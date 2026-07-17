Cote d'Ivoire: Marcory/Vacances scolaires - 100 élèves d'excellence en route pour Man grâce à la Fondation TBL

Le siège du RHDP de Marcory a accueilli, le vendredi 17 juillet 2026, la cérémonie de lancement de la deuxième édition de la colonie de vacances de la Fondation Tchagba Bogui Laurent (Fondation TBL).

Destinée à récompenser l'excellence scolaire, cette initiative permettra à 100 élèves de la commune de séjourner à Man, du 22 juillet au 13 août 2026, pour trois semaines d'activités éducatives, culturelles, sportives et récréatives.

Présidant la cérémonie, le ministre conseiller à la Présidence de la République, coordonnateur principal du RHDP de Marcory et député de la commune, Laurent Tchagba, a rappelé que cette initiative traduit sa volonté d'investir durablement dans le capital humain. Selon lui, le développement d'une commune ne repose pas uniquement sur les infrastructures, mais également sur la formation et l'encadrement de sa jeunesse.

« Nous avons le devoir de préparer l'avenir en transmettant à nos enfants les valeurs de civisme, de discipline, de solidarité et d'ouverture sur le monde », a-t-il déclaré.

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Pour lui, cette colonie de vacances constitue une véritable école de vie où les enfants pourront apprendre, partager et développer leur sens des responsabilités. Il a également remercié les parents pour la confiance accordée à la Fondation TBL, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité, l'encadrement et le bien-être des pensionnaires.

La directrice de la colonie, Mme Dédé Avit Anne, a présenté le programme qui attend les jeunes participants. Jeux éducatifs, compétitions sportives, activités culturelles et artistiques, excursions, ateliers de formation et veillées récréatives meubleront les trois semaines de séjour autour du thème national 2026 des colonies de vacances : « Bâtissons ensemble avec nos enfants, dès aujourd'hui, l'avenir de demain. »

Elle a rassuré les familles sur la qualité du dispositif d'encadrement, composé d'animateurs expérimentés, d'éducateurs et d'un personnel de santé. Une équipe d'avant-garde est déjà déployée à Man afin de préparer le site d'accueil et de garantir des conditions optimales avant l'arrivée des enfants.

Intervenant au nom du comité d'organisation, sa présidente, Mme Doumbia Namaré épouse Koné, a salué l'engagement constant de Laurent Tchagba en faveur de la jeunesse de Marcory. Elle a souligné que cette initiative contribue à promouvoir l'excellence scolaire tout en offrant aux enfants un cadre propice à leur épanouissement personnel et à l'apprentissage des valeurs citoyennes.

À travers cette deuxième édition, la Fondation TBL réaffirme son ambition de valoriser le mérite scolaire tout en offrant aux meilleurs élèves de Marcory une expérience enrichissante faite de découvertes, de partage et d'ouverture. Un investissement dans la jeunesse qui traduit la conviction que l'avenir de Marcory et de la Côte d'Ivoire se construit dès aujourd'hui avec les générations montantes.