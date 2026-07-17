Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Me Florence Loan-Messan, a été élevée au grade de commandeur dans l'Ordre du Mérite de la Justice, le jeudi 16 juillet 2026, au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé.

La distinction a été décernée dans la Salle des Pas Perdus du Palais de justice d'Abidjan-Plateau, en présence du ministre, conseiller à la Présidence de la République, Abdallah Albert Toikeusse Mabri, des membres du Conseil de l'Ordre du Mérite de la Justice, de hautes personnalités du monde judiciaire ainsi que des responsables de l'Ordre des avocats.

Cette décoration vient consacrer le parcours professionnel de Me Florence Loan-Messan, première femme élue à la tête du Barreau de Côte d'Ivoire. Depuis son accession au bâtonnat pour le mandat 2024-2027, elle a engagé plusieurs réformes destinées à moderniser la profession, notamment l'accélération du projet de création d'un centre de formation des avocats et la mise en place d'un bureau d'assistance judiciaire dédié aux femmes et aux jeunes filles victimes de violences.

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Dans son allocution, le Garde des Sceaux a salué les qualités humaines et professionnelles de la récipiendaire. Il a rappelé que les fonctions de bâtonnier exigent un sens élevé de l'écoute, du discernement, de l'autorité morale et de la responsabilité. Selon Jean Sansan Kambilé, Me Florence Loan-Messan incarne pleinement ces valeurs, tout en contribuant, à travers son engagement, au rayonnement du Barreau et à la défense des droits et des libertés.

Le ministre a également souligné le rôle essentiel des avocats dans le fonctionnement de la justice, estimant que leur indépendance et leur expertise participent quotidiennement à la consolidation de l'État de droit et à la protection des citoyens.

Très émue, Me Florence Loan-Messan a exprimé sa reconnaissance au ministre de la Justice pour cette distinction qu'elle considère comme un témoignage d'estime envers l'ensemble du Barreau de Côte d'Ivoire. Elle a vu dans l'organisation de cette cérémonie solennelle, en présence de toute la famille judiciaire, une marque de considération pour la profession d'avocat.

La bâtonnière a, par ailleurs, salué les réformes engagées par le ministère de la Justice, notamment celle relative à l'assistance judiciaire, qui devrait, selon elle, faciliter l'accès au droit et renforcer la présence des avocats sur toute l'étendue du territoire national.

Dédiant sa médaille à tous les avocats du Barreau de Côte d'Ivoire, Me Florence Loan-Messan a également rendu hommage à ses prédécesseurs, dont l'engagement a contribué à bâtir une profession forte et respectée. Membre des instances dirigeantes du Barreau depuis 2005, elle a successivement occupé les fonctions de trésorière, secrétaire adjointe, secrétaire principale et membre du Conseil de l'Ordre, avant d'être élue dauphin en 2023 puis de prendre officiellement les fonctions de bâtonnier le 2 octobre 2024.