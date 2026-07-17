Cote d'Ivoire: Solidarité - Quand l'Olympique de Marseille fait rêver les pensionnaires de la Case des Enfants

Les pensionnaires de la Case des Enfants, de l'Orphelinat Garçon de Bingerville et du Village SOS d'Abobo ont vécu un moment d'exception, le vendredi 17 juillet 2026, à l'occasion de la visite d'une délégation de l'Olympique de Marseille conduite par son président, Stéphane Richard.

Une rencontre placée sous le signe de la solidarité, du partage et de l'espoir, qui a illuminé le quotidien de nombreux enfants.

Représentant la Première Dame, Dominique Ouattara, Mme Nadine Sangaré a salué une initiative qui va bien au-delà d'une simple visite de courtoisie. Selon elle, la présence des dirigeants du club phocéen constitue un message fort adressé aux jeunes pensionnaires, en leur rappelant que les rêves les plus ambitieux peuvent devenir réalité grâce au travail, à la persévérance et à la détermination.

« Cette rencontre leur montre que rien n'est impossible lorsqu'on croit en ses capacités », a-t-elle souligné, tout en réaffirmant l'engagement constant de la Première Dame en faveur de la protection et de l'épanouissement des enfants vulnérables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présent à cette cérémonie, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a invité les jeunes à puiser leur inspiration dans les valeurs véhiculées par le sport de haut niveau. Il a notamment insisté sur le courage, la discipline, la résilience et l'esprit d'équipe, autant de qualités qui, selon lui, permettent de surmonter les obstacles et de bâtir un avenir meilleur. Le ministre a également plaidé pour la mise en place d'un partenariat durable entre l'Olympique de Marseille et la Case des Enfants, afin de renforcer les actions en faveur de la jeunesse.

Très ému, le président de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard, a rendu hommage aux actions sociales menées par Dominique Ouattara au profit des enfants en situation de vulnérabilité. Il a assuré que le club marseillais entend poursuivre son engagement auprès de cette oeuvre sociale, convaincu que le sport constitue un puissant levier d'inclusion et d'espoir.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère empreinte de joie et d'émotion. Chants, ballets, poèmes et prestations artistiques présentés par les enfants ont marqué cette journée de partage, laissant aux visiteurs comme aux jeunes pensionnaires le souvenir d'un moment riche en émotions et en espérance.