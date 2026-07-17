Tunisie: Festival International de Musique Symphonique d'El Jem - Célébrer les couleurs de l'Espagne

Dans l'écrin exceptionnel de l'amphithéâtre d'El Jem, dont l'acoustique fait la renommée internationale du festival, cette rencontre musicale offrira un dialogue entre les deux rives de la Méditerranée à travers la richesse et la diversité du répertoire espagnol.

Le samedi 18 juillet 2026 à 22h00, le majestueux amphithéâtre romain d'El Jem accueillera une soirée placée sous le signe de l'excellence musicale espagnole.

À l'invitation du Festival international de musique symphonique d'El Jem, la Camerata Internacional de Barcelona, l'une des formations de musique de chambre les plus réputées d'Espagne, présentera son programme « Couleurs de l'Espagne ».

Conçu comme un voyage au coeur du patrimoine musical espagnol, le concert fera dialoguer les grandes oeuvres du répertoire avec des créations plus contemporaines. Le public pourra ainsi redécouvrir la Suite espagnole d'Isaac Albéniz et le célèbre Adagio de Joaquín Rodrigo pour orchestre à cordes, avant de se laisser porter par le Tango español de Carlos Bianchini et les évocations méditerranéennes de Vistes al mar d'Eduardo Toldrà.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'écrin exceptionnel de l'amphithéâtre d'El Jem, dont l'acoustique fait la renommée internationale du festival, cette rencontre musicale offrira un dialogue entre les deux rives de la Méditerranée à travers la richesse et la diversité du répertoire espagnol.

Cette soirée promet d'être l'un des rendez-vous marquants de cette édition du festival, réunissant patrimoine, virtuosité et émotion dans un cadre historique unique.

L'événement est organisé avec le soutien et le financement de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (Aecid).