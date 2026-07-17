Tunisie: Le CAB fête ses 98 ans - Pas vraiment dans la joie !

La crise financière a freiné l'élan des Cabistes pour cet anniversaire.

Ce 12 juillet, les fans cabistes ont célébré le 98e anniversaire du CAB avec moins d'engouement que les années précédentes. La situation administrative et financière est tellement préoccupante que les groupes de supporters inconditionnels ont fêté l'événement seulement à travers les réseaux sociaux en reprenant des séquences commémoratives qui retracent les moments de gloire du Club nordiste.

À cause du vide laissé par le comité provisoire sortant, on n'a rien pu organiser de grandiose à cette occasion. Tout le monde était suspendu à l'annonce d'une solution à la crise. Les circonstances sont atténuantes et on peut penser qu'à quelque chose malheur est bon.

L'esprit était ailleurs puisque l'urgence était de constituer un nouveau bureau directeur provisoire pour entamer la préparation d'avant-saison et ce n'est pas peu.

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Aujourd'hui grâce aux efforts des autorités régionales, le CAB pourra donc participer à l'exercice 2026-2027 puisque il s'est acquitté, in extrémis, des dus envers la FTF et autres joueurs.

L'histoire retiendra que les personnalités susceptibles de diriger le CAB, ne serait-ce que provisoirement, se sont toutes dérobées au moment où on avait le plus besoin d'elles. Maintenant, de grâce, qu'on laisse la nouvelle équipe dirigeante travailler dans la sérénité pour mener à bien sa mission!

Reprise des entraînements

Les Cabistes ont retrouvé le Stade 15-Octobre, mercredi, pour un premier rassemblement sous la direction de l'entraîneur Mohamed Azaiez, en vue de préparer la saison 2026-2027. Il va de soi que cette première étape prévoit une mise à niveau de la condition physique.

Elle s'effectuera, comme d'habitude, entre la forêt du Nadhor et la salle de musculation à raison, en principe, de deux séances quotidiennement.

Après avoir connu la composition du comité directeur provisoire avec à sa tête Riadh Mokdad, on vous livre la liste des membres qui constituent le staff technique :

Mohamed Azaiez : entraîneur

Sofien Ghanem et Haythem Mezzi : entraîneurs adjoints

Mohamed Ali Jaziri : entraîneur des gardiens

Wael Dhaouadi : préparateur physique

Rami Haddad : suivi, statistiques et évaluation

Nabil Antar : directeur sportif