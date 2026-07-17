Tunisie: Soleil rouge - Un expert explique le phénomène

L'apparition récente d'un disque solaire rouge foncé à l'horizon tunisien découle directement du dôme de chaleur qui stagne sur la région. Selon l'expert en climat et ingénieur environnemental Hamdi Hached, ce phénomène optique traduit une profonde déstabilisation de la dynamique atmosphérique locale, combinant stagnation de l'air et pollution particulaire.

Le dôme de chaleur et le mécanisme de blocage atmosphérique

L'analyse de Hamdi Hached met en évidence que le dôme de chaleur verrouille l'atmosphère en créant des conditions de haute stabilité anticyclonique. L'absence de couverture nuageuse et la faiblesse des vents inhibent le brassage vertical de l'air. Par conséquent, les poussières désertiques en suspension, les particules fines et les polluants anthropiques s'accumulent massivement dans les basses couches de la troposphère, saturant l'air au niveau du sol.

La physique de la diffusion de la lumière

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La coloration rouge du soleil à l'approche du crépuscule relève d'une altération de la diffraction lumineuse. Lorsque les rayons solaires traversent cette couche d'air saturée en microparticules, la lumière bleue, à courte longueur d'onde, est intégralement dispersée et filtrée. Seules les longueurs d'onde les plus longues, correspondant au spectre rouge, parviennent à franchir cet écran de pollution. L'expert insiste sur le fait qu'il s'agit d'une conséquence indirecte de la stagnation de l'air et non d'une anomalie propre à l'activité solaire.

Dégradation de la qualité de l'air

Ce phénomène visuel est appelé à se répéter dans les prochains jours si les conditions de blocage météorologique et de calme éolien persistent. Au-delà du spectacle visuel, cette situation met en lumière un impact sanitaire majeur : les dômes de chaleur ne provoquent pas seulement des anomalies thermiques de surface, ils agissent comme des incubateurs de pollution, entraînant une chute sévère de la qualité de l'air ambiant.