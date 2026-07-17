Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Vers un renforcement de la coopération douanière et de la lutte contre la contrebande

À l'issue des travaux de la réunion, qui s'est tenue les jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2026 au siège de la direction générale des douanes à Tunis, la commission douanière mixte tuniso-algérienne a réaffirmé l'engagement des deux pays à intensifier leur coopération douanière. Cette dynamique cible en priorité la lutte contre la contrebande, la facilitation du transit des voyageurs et des marchandises, la numérisation des procédures, ainsi que la formation et l'échange d'expertises.

Cette session s'est déroulée sous la supervision des directeurs généraux des douanes tunisiennes et algériennes, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Tunis et de plusieurs hauts cadres des deux administrations. Selon un communiqué de la Direction générale des douanes tunisiennes, la rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des programmes de coopération bilatérale dans le domaine douanier.

Synergie et défis économiques

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Lors de l'ouverture des travaux, le directeur général des douanes tunisiennes a souligné l'importance d'unifier les efforts douaniers conjoints afin de consolider les liens de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l'Algérie. Il a rappelé que cette synergie est essentielle pour faire face aux défis économiques actuels, notamment par le biais d'une lutte accrue contre la contrebande, d'une plus grande fluidité du trafic des passagers et des marchandises, et d'un soutien renforcé aux programmes de formation et d'échange d'informations.

De son côté, le directeur général des douanes algériennes a mis en avant le rôle pivot des institutions douanières dans le soutien à l'activité économique. Il a également insisté sur la nécessité de pérenniser cette dynamique bilatérale et de capitaliser sur les acquis afin de hisser le partenariat douanier vers de nouveaux horizons.

Facilitation des échanges et numérisation

Les discussions de la commission ont porté sur les mécanismes de développement de la coopération entre les deux administrations, en insistant sur la simplification des procédures pour les voyageurs et l'activation d'équipes de travail conjointes sur les plans technique, opérationnel et spécialisé. Les participants ont par ailleurs évalué l'état d'avancement des accords bilatéraux et assuré le suivi des recommandations issues de la précédente session de la commission, tenue à Alger en mai 2025.

Les deux parties se sont félicitées des efforts déployés par leurs services respectifs pour fluidifier les échanges commerciaux en réduisant les délais de dédouanement et en résolvant immédiatement les blocages, conformément à l'accord d'assistance administrative mutuelle. L'accent a également été mis sur le renforcement de la lutte contre la contrebande transfrontalière et l'accélération de la numérisation des procédures douanières pour optimiser l'échange de données entre les deux institutions.

Partenariat renforcé dans la formation

Le volet académique et professionnel n'a pas été en reste : les deux délégations ont convenu de dynamiser la coopération entre leurs structures de formation. À cette occasion, une convention de jumelage a été signée entre l'École nationale des douanes de Tunis et l'École supérieure des douanes d'Oran, ouvrant la voie à un partage accru d'expertises et de programmes de formation professionnelle entre les deux pays.