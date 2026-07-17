Tunisie: Le plan de réhabilitation des centres urbains anciens passe à la vitesse supérieure

17 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a présidé une réunion de suivi du programme national de réhabilitation des centres urbains anciens, mené en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Dix communes ciblées

Ce projet d'envergure concerne les villes de Sousse, Nefta, Kairouan, Nabeul, Monastir, Radès, Médenine, Kélibia, Ras Jebel et Aousja.

Le programme vise à la fois la préservation du patrimoine architectural et l'amélioration concrète du cadre de vie des habitants grâce à la modernisation des infrastructures et des espaces publics.

Les études techniques sont désormais finalisées, les budgets sont alloués et les procédures de passation de marchés sont bouclées.

Face au calendrier prévisionnel, le ministre a exigé l'accélération du soutien technique aux municipalités pour un lancement immédiat des chantiers sur le terrain, rappelant que les communes restent les garantes du respect des délais de ce programme national.

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