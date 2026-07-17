Tunisie: Coupure d'électricité - Les précautions à observer

Avec le phénomène mondial des canicules ayant fait jusqu'ici des milliers de victimes dans le monde, il est normal que l'électricité en pâtisse à l'échelle surtout de la consommation. Et pour parer à la crise, il existe des précautions à prendre ensemble, pour la sauvegarde de notre système électrique.

La communication instantanée, précise et à la portée du large public a ses vertus que tout le monde connaît.

Mardi 15 juillet 2026, le P.-D.G. de la Steg a précisé le plus clairement que les coupures d'électricité sont ordinaires et se produisent partout dans le monde, à cause d'une chaleur torride jamais enregistrée qui fait que la consommation électrique surpasse largement la production normale et oblige les climatiseurs, les réfrigérateurs et aussi les télévisions à risquer de s'éteindre purement et simplement.

Et le P.-D.G. de la Steg d'observer que contrairement aux rumeurs que colportent les égarés, le système national électrique ne souffre d'aucune défectuosité et que les cadres et les ingénieurs de la société sont mobilisés jour et nuit pour parer aux pannes et en informer les citoyens.

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Plus précisément encore, on apprend qu'il existe deux types de coupures. La première est celle dite coupure momentanée, c'est-à-dire qui dure entre une et deux heures. La seconde est le black-out total qui concerne l'ensemble du pays et qui menace le système de tomber pour toujours. Sauf qu'en Tunisie, la mobilisation a toujours été efficace malgré toutes les difficultés qu'on ne peut jamais prévoir.

Maintenant, il faut savoir quelles précautions prendre pour que la crise ne perdure pas et pour que le système ne saute pas.

D'abord et avant tout, il ne faut pas s'affoler et veiller à ce que tous les équipements électriques soient éteints jusqu'à ce que la lumière revienne.

Les précautions étant classifiées, il s'agit maintenant de sensibiliser tous les consommateurs, là où ils se trouvent, sur la nécessité absolue de respecter les conseils et d'écouter scrupuleusement les observations afin d'éviter la catastrophe.

Ce ne sont pas uniquement les structures gouvernementales qui ont la responsabilité de remplir cette mission. Mais bien la totalité des associations de la société civile qui sont appelées à se départir de leurs comportements de dénigrement quotidien et systématique du projet civilisationnel du pays, pour lancer une campagne nationale de sensibilisation et se rendre sur le terrain auprès des intéressés en vue de les accompagner dans leur oeuvre de préservation de l'une des plus grandes richesses du pays.