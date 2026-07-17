Sénégal: Cinq projets citoyens portés par des femmes dévoilés pour répondre aux défis des communautés

La première édition d'Africana Lab Dakar, premier réseau africain de laboratoires citoyens féministes, s'est achevée vendredi à Dakar par la présentation de cinq prototypes de projets citoyens portés par des femmes, au terme d'une semaine d'ateliers consacrés au prototypage, à la coopération et à l'intelligence collective.

La cérémonie de restitution publique a également été marquée par la remise des attestations aux participantes ayant pris part à cette première phase d'un programme qui se poursuivra jusqu'en novembre 2026.

Coordonnatrice régionale d'Africana Lab et directrice de Makeda Productions, partenaire sénégalais du projet, Ndèye Mané Touré a indiqué que cette initiative, coordonnée par l'association espagnole GRIGRI Project, est mise en oeuvre simultanément au Sénégal, au Mali et en Mauritanie.

"Nous avons reçu une trentaine de candidatures et retenu cinq projets qui ont été développés durant cette semaine grâce à une démarche d'intelligence collective réunissant porteuses d'idées, collaboratrices et collaborateurs", a-t-elle expliqué.

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Selon elle, Africana Lab entend placer les femmes au coeur de la recherche de solutions aux difficultés rencontrées dans leurs communautés en leur offrant un espace de réflexion, de co-construction et d'expérimentation.

Les cinq prototypes présentés portent sur des problématiques sociales, environnementales et économiques.

Le projet Alerte Inondation prévoit la mise en place d'une plateforme destinée à informer les populations sur les zones inondables et les risques liés à l'hivernage.

La Cuisine du Sourire, portée par Marième Ly, vise à promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap à travers une cuisine communautaire favorisant leur autonomie économique.

L'Atelier de couture solidaire propose, quant à lui, la fabrication de serviettes hygiéniques lavables afin d'améliorer l'accès à une protection menstruelle durable tout en sensibilisant les femmes sur les matériaux utilisés dans leur conception.

Le projet Khaleyi Safe vise à développer des garderies communautaires de proximité pour permettre aux mères de poursuivre leurs études, d'exercer une activité professionnelle ou de développer une activité entrepreneuriale.

"L'idée est de créer des garderies dans les quartiers, portées par les habitants eux-mêmes, afin que les enfants grandissent dans leur communauté tout en permettant aux femmes de mieux concilier vie familiale et activités économiques", a expliqué Thiago Seck Diallo, porteuse de ce projet.

Elle a précisé que cette initiative est née des difficultés rencontrées par de nombreuses mères pour trouver un mode de garde accessible et abordable.

"Notre ambition est d'implanter ces garderies dans le maximum de communautés possible, avec des coûts très réduits, tout en créant des opportunités d'emploi et de formation pour les habitants", a-t-elle ajouté.

Le cinquième prototype, Fido Textile, propose de transformer des déchets organiques en fibres textiles. Artiste plasticienne et collaboratrice du projet, Aby Diallo a expliqué que son équipe a développé un premier objet réalisé à partir de fibres de coco récupérées à Dakar.

"Nous avons présenté un dessous de table confectionné entièrement à partir de fibres de coco obtenues manuellement. Le processus est long, mais il démontre le potentiel de valorisation de ces déchets organiques", a-t-elle indiqué.

Elle a précisé que le projet ambitionne désormais d'étendre cette démarche à d'autres fibres naturelles, notamment celles issues des résidus de maïs, tout en recherchant des partenaires pour acquérir des équipements permettant d'industrialiser le processus.

"L'objectif est de récupérer et transformer le maximum de matières organiques afin de leur donner une nouvelle valeur, une nouvelle vie", a-t-elle souligné.

La coordonnatrice régionale d'Africana Lab et directrice de Makeda Productions, partenaire sénégalais du projet, Ndèye Mané Touré a annoncé que les cinq équipes continueront de bénéficier d'un accompagnement technique et financier jusqu'en novembre 2026.

"Chaque projet dispose d'un budget destiné à poursuivre les expérimentations, tester les solutions proposées et renforcer leur maturité avant de solliciter des financements plus importants", a-t-elle expliqué.

Selon elle, cette phase préparatoire permettra aux femmes porteuses de projets de disposer d'initiatives suffisamment structurées avant de les présenter à des partenaires techniques et financiers.

La responsable de Makeda Productions a indiqué que cette première édition est financée par la Coopération espagnole, tout en exprimant le souhait de voir les autorités sénégalaises accompagner les prochaines étapes du programme afin de favoriser la concrétisation des projets développés par les participantes.