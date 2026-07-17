Sénégal: Ndangalma - Une trentaine de jeunes formés aux technologies émergentes

Ndangalma — Le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) a initié, vendredi, une formation sur l'usage du numérique appliqué aux activités génératrices de revenus au profit d'une trentaine de jeunes de Ndangalma, une commune du département de Bambey (centre).

Cette session de formation ambitionne de doter les bénéficiaires de compétences immédiatement applicables pour développer ou consolider une activité génératrice de revenus, en s'appuyant sur des outils accessibles tels que WhatsApp Business, Facebook Business, Canva IA et les assistants conversationnels comme ChatGPT, a-t-on appris sur place.

"Nous avons regroupé dans l'espace Living Lab de Ndangalma une trentaine de personnes pour les initier aux outils numériques, en particulier au e-commerce et à l'intelligence artificielle", a expliqué la coordonnatrice du FDSUT, Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin.

Il s'agira de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique afin qu'ils puissent développer des activités économiques et, surtout, créer leurs propres emplois, a-t-elle martelé.

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Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin a également fait part de la volonté de sa structure de reproduire le modèle du Living Lab de Ndangalma dans d'autres localités.

S'exprimant au nom des bénéficiaires, Ousseynou Gning a rappelé que le numérique constitue aujourd'hui un véritable levier pour la réussite des projets des jeunes, saluant cette initiative venue à son heure.