Sénégal: Bouna Seck, un ingénieur en génie civil et spécialiste de l'assainissement, devient directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique

Dakar — Le nouveau directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, Bouna Seck, est un ingénieur en génie civil et hydraulique, doublé d'un spécialiste de l'assainissement.

Lors du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet, il a été nommé en remplacement de l'ingénieur agronome Serigne Kosso Sène, qui occupait ce poste depuis novembre 2024.

Rattachée au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, la Direction du cadre de vie est chargée de mettre en oeuvre des stratégies d'amélioration du cadre de vie urbain et rural, de promotion de la salubrité et des bonnes pratiques d'hygiène publique.

Le verdissement des villes, la gestion des paysages et la lutte contre l'encombrement des voies publiques font partie de ses missions.

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Le nouveau directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique est un leader politique également. Il mène ses activités politiques dans la commune de Linguère (nord) notamment.

Bouna Seck est connu aussi pour son engagement associatif en faveur de l'assainissement. Il a été élu président du comité juridique et de coopération de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en 2024.

M. Seck possède une solide formation d'ingénieur et de manager, qu'il a acquise dans des institutions de référence d'Afrique de l'Ouest.

Il est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en génie civil de l'École supérieure de technologie et de management de Thiès (ouest).

Bouna Seck est en même temps un ingénieur en génie civil et hydraulique, diplômé de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, qui se trouve à Ouagadougou.

Le nouveau directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique est titulaire aussi d'un master d'assainissement non collectif. Il a obtenu un diplôme de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement de l'Institut supérieur de management de Dakar.