Sénégal: La Commission de régulation du secteur de l'énergie rappelle les sanctions encourues en cas de 'coupures récurrentes'

Le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE), Ibrahima Niane, a assuré, vendredi à Diourbel (centre), que l'institution dispose du pouvoir d'infliger des pénalités à la SENELEC en cas de coupures d'électricité "récurrentes".

M. Niane a été interpelé par des associations de consommateurs sur les conséquences des interruptions de la fourniture d'électricité au Sénégal. Le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie a assuré que la structure qu'il dirige, dans le cadre de ses missions de contrôle et de surveillance, "peut sanctionner la SENELEC par des pénalités calculées sur son chiffre d'affaires".

"Les coupures d'électricité ne sont pas sans conséquences. La CRSE dispose de mécanismes de contrôle lui permettant, lorsque les conditions sont réunies, d'appliquer des pénalités à l'opérateur", a-t-il expliqué.

Le président de la CRSE s'exprimait lors de l'étape de Diourbel de la campagne nationale de communication sur la régulation du secteur de l'énergie, en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, des préfets de Diourbel, Bambey et Mbacké, ainsi que d'élus territoriaux.

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Cette campagne vise à vulgariser les missions de la Commission de régulation du secteur de l'énergie auprès des populations.

Une caravane de sensibilisation est prévue samedi dans plusieurs quartiers de Diourbel et à la gare routière de la ville éponyme.

M. Niane a invité les usagers confrontés à des difficultés liées à l'électricité à saisir les structures relais avec lesquelles la CRSE a conclu des conventions de partenariat, notamment les services du commerce, les associations de consommateurs et les autorités administratives.

Il a également réaffirmé l'ambition de l'institution d'ouvrir progressivement des bureaux régionaux afin de rapprocher ses services des usagers et d'assurer une meilleure prise en charge des réclamations.

Évoquant l'approvisionnement en gaz butane à l'approche du Grand Magal de Touba, il a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la disponibilité des bonbonnes et éviter toute rupture.

Les associations de consommateurs ont, pour leur part, plaidé pour l'ouverture d'un bureau de la CRSE à Diourbel afin de faciliter le dépôt des plaintes. Elles ont également signalé les pénuries récurrentes de bonbonnes de gaz observées dans la région durant l'hivernage et le mois de ramadan.

Présidant la rencontre, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, a salué une démarche de proximité adaptée aux réalités socio-économiques de la région.

"Cette campagne permettra de mieux informer les populations sur leurs droits, la qualité des services énergétiques et les mécanismes de traitement des réclamations", a dit M. Diop.

Il a réaffirmé l'engagement des autorités administratives à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la gouvernance du secteur de l'énergie et à améliorer la qualité des services rendus aux populations.

La Commission de régulation du secteur de l'énergie est une autorité administrative indépendante rattachée à la Présidence de la République.

Elle est chargée de la régulation du secteur de l'électricité, de l'aval des hydrocarbures ainsi que des segments intermédiaires et aval du secteur gazier.