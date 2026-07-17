Sénégal: Marie Khone Faye lance la distribution de 750 moulins à céréales destinés aux femmes transformatrices

La Première dame, Marie Khone Faye a procédé, vendredi à Fatick (centre), au lancement d'un projet de distribution de 750 moulins à céréales destinés aux femmes transformatrices du Sénégal, remettant 53 moulins à des Groupements d'intérêt économique (GIE) de la région de Fatick en vue de favoriser le développement d'activités génératrices de revenus.

"Cette importante action sociale et économique, vise à renforcer les capacités des organisations communautaires, particulièrement celles des femmes, en leur offrant des outils de travail favorisant le développement d'activités génératrices de revenus", a dit l'épouse du chef de l'Etat.

La Première Dame, à travers la Fondation Sénégal solidaire, procédait au lancement du projet de distribution de 750 moulins à céréales destinés aux femmes transformatrices à l'échelle nationale en présence du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

"J'ai vu de braves dames, soudées dans le travail pour subvenir aux besoins de leurs familles. Elles participent à leur manière à l'économie du pays et pour cela, elles doivent être soutenues", a déclaré Marie Khone Faye.

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Elle a indiqué que la Fondation Sénégal Solidaire "ambitionne de soutenir les femmes de Fatick, dans la saponification et la transformation de produits locaux entres autres pour les accompagner dans le développement d'activités génératrices de revenus".

La Première dame a également fait part de son intention à "soutenir les initiatives en faveur de la promotion économique des femmes en les aidant à se renforcer dans des domaines comme l'éducation financière et les stratégies d'obtention de financements pour dérouler leurs activités.