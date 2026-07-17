Sénégal: Les populations de la banlieue invitées à accompagner les chantiers du tronçon Thiaroye-Yeumbeul

Yeumbeul — Les populations riveraines des chantiers d'assainissement et d'élargissement du tronçon Thiaroye-Yeumbeul sont invitées à une collaboration intelligente, en conjuguant toutes les énergies pour l'aboutissement rapide des travaux de cet ouvrage, a déclaré vendredi El Hadji Lèye Gueye, coordonnateur de l'Unité de gestion du projet des Niayes à l'AGEROUTE.

"Nous invitons les populations riveraines des travaux à une collaboration intelligente, à faire preuve d'indulgence par rapport à l'état d'avancement des travaux. A ce stade, il est impératif de conjuguer toutes les énergies pour l'aboutissement heureux de ces chantiers pour le bien des populations de la banlieue de Dakar", a-t-il dit.

M. Guèye s'exprimait à la fin d'une visite immersive du chantier pour constater l'état d'avancement des travaux d'assainissement et d'élargissement du tronçon Thiaroye-Yeumbeul sur une distance de trois kilomètres.

La visite vise à mieux appréhender les différentes phases d'exécution du projet et d'échanger directement avec les équipes techniques, la mission de contrôle ainsi que l'entreprise en charge des travaux.

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"Nous sommes très rassurés. Nous avons presque terminé les travaux d'assainissement, nous avons aussi les travaux de raccordement au niveau des exutoires. Nous avons demandé à l'entrepreneur d'accélérer le travail pour l'achèvement", a souligné le coordonnateur de l'Unité de gestion du projet des Niayes à l'AGEROUTE.

El Hadji Lèye Gueye a assuré que grâce à ses infrastructures d'assainissement "toutes les eaux vont être drainées vers l'océan".

Il a rappelé que le tronçon sur l'axe Thiaroye-Yeumbeul "vise à améliorer la mobilité, renforcer la sécurité routière, faciliter l'écoulement des eaux pluviales et offrir un meilleur cadre de vie" aux populations.