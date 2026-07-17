Afrique de l'Ouest: UFOA-A - Report de la Coupe Amilcar Cabral jusqu'en début 2027 (officiel)

17 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Union des fédérations ouest-africaines de football - Zone A (UFOA-A) a annoncé, vendredi, le report de la Coupe Amilcar Cabral initialement programmée du 15 au 30 août 2026 au Cap-Vert, jusqu'en début de l'année 2027.

Dans un communiqué reçu à l'APS, l'UFOA-A indique que la décision de reporter la Coupe Amilcar Cabral fait suite à une mission effectuée à Praia, du mercredi au vendredi, en concertation avec les autorités cap-verdiennes.

Le texte ajoute que les discussions ont notamment impliqué entre autres personnalités le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves, parrain de cette édition.

L'UFOA-A souligne que ce report vise à offrir les meilleures conditions d'organisation et à renforcer la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes afin de garantir le succès de cette compétition régionale.

Après une absence de plusieurs années, l'UFOA-A voulait relancer la Coupe Amilcar Cabral.

L'équipe nationale locale, sous la houlette de son sélectionneur Aly Male, était en regroupement depuis plusieurs semaines.

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