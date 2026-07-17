Tunisie: EST - Mercato - Et si Elyès Chetti revenait ?

En éventuel remplacement de Mohamed Amine Ben Hmida, une vieille connaissance pourrait faire son retour au Parc B. Il s'agit d'Elyès Chetti, une piste parmi d'autres.

La Commission du recrutement et du suivi s'active pour pallier les départs des joueurs cadres, Mohamed Amine Ben Hmida notamment.

A ce jour, le poste d'arrière gauche demeure vacant. Pour y remédier, des pistes sont creusées, parmi elles figure Elyès Chetti qui a porté les couleurs du club de 2019 à 2022 avant de repartir en Algérie où il est lié par un contrat avec l'USM Alger qui court jusqu'au 30 juin 2027.

Or, la situation d'Elyès Chetti dans le club algérois n'est pas bonne. Selon les informations en provenance d'Alger, le joueur n'a pas reçu ses émoluments depuis le mois de mars et peut, de ce fait, résilier son contrat unilatéralement.

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Elyès Chetti est une piste parmi d'autres. On en saura plus sur ce dossier dans les jours à venir.

Belaili reprend du service

Les dernières négociations avec Youssef Belaïli ont porté leurs fruits. Le joueur, réticent au début de la semaine à reprendre les entraînements sous prétexte qu'il veut attendre le verdict de son appel avant de signer, a fini par rentrer dans les rangs.

Alors que l'équipe a mis le cap, hier, sur Aïn Draham pour un stage de 10 jours, Youssef Belaïli a repris, hier également, les entraînements en solitaire au Parc B. Il rejoindra le groupe demain à Aïn Draham.

Babacar Diarra attendu à Tunis

Désormais joueur libre, l'ancien joueur de l'AS Soliman est attendu à Tunis en vue de négocier un éventuel engagement avec l'Espérance.

Âgé de 19 ans, Diarra occupe le poste de défenseur central et ne rentre pas dans le quota des recrutements.

Adel Bettaïeb dans le viseur

Sans club aussi depuis son départ du FC Arges, l'ailier gauche, Adel Bettaïeb, est dans le viseur de la Commission de Chokri El Ouaer.

Âgé de 29 ans, Bettaïeb a fait toute sa carrière en Europe. Son profil correspond à la stratégie de recrutement de l'Espérance qui vise, entre autres, des joueurs tunisiens formés en Europe.

Tougaï : une offre à 2 millions d'euros

Comme déjà indiqué, Mohamed Amine Tougaï est sur les tablettes de Ahli Tripoli. Le club libyen a émis une offre alléchante de l'ordre de 2 millions d'euros. Une offre qui fait réfléchir les dirigeants « sang et or », prêts à céder le joueur et renflouer les caisses même après la réduction de sa suspension en appel.