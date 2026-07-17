Tunisie: Tumeurs oculaires - Le pays s'associe à l'un des leaders mondiaux de la lutte contre le cancer

La Tunisie a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la prise en charge des tumeurs oculaires avec la signature, vendredi, d'un accord de partenariat entre l'Institut Hédi Raïes d'ophtalmologie et de chirurgie oculaire et l'Institut Curie (France), l'un des principaux centres mondiaux spécialisés dans le traitement du cancer et la recherche médicale.

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

Selon le ministère de la Santé, cette coopération vise à développer les traitements des tumeurs de l'oeil, à promouvoir la recherche scientifique et l'innovation, à renforcer la formation des professionnels de santé et à favoriser les échanges d'expertise entre les deux institutions.

À cette occasion, Mustapha Ferjani a souligné que cet accord reflète la conviction de la Tunisie que l'investissement dans la santé, la recherche, les compétences médicales et la coopération internationale constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des soins.

Le ministre a ajouté que ce partenariat contribuera à offrir une prise en charge plus performante aux patients tout en consolidant la position de la Tunisie dans les spécialités médicales de haute technicité, notamment en oncologie oculaire.