Tunisie: Alerte STEG - Des coupures d'électricité possibles ce soir de 17h à 21h dans plusieurs régions

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé, vendredi, la possibilité de recourir à des coupures tournantes d'électricité dans plusieurs régions du pays, durant la période comprise entre 17h00 et 21h00.

Ces coupures, qui pourraient intervenir de manière intermittente, s'inscrivent dans le cadre des mesures prises pour préserver la sécurité et la continuité du système électrique national, a précisé la STEG.

Les avis de coupure publiés par la société concernent plusieurs zones relevant du Grand Tunis, du Nord, du Nord-Ouest, du Centre, de Sfax, ainsi que du Sud-Ouest et du Sud.

La liste des régions concernées par une éventuelle coupure d'électricité entre 17h00 et 21h00 est la suivante :

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Grand Tunis :

Tunis / Ben Arous / La Nouvelle Médina / Les Berges du Lac / Saïdia / Jardins de Carthage / El Ons / La Marsa / Radès / Fouchana / El Mghira / Sanhaja / Riadh El Andalous / Bhar Lazreg / Le Kram / Aïn Zaghouan / La Charguia / Hammam-Lif / Ezzahra / Hammam Chott / La Soukra / El Mourouj.

Gouvernorat de Sfax :

El Ghriba / Skhira / Menzel Chaker / Sfax ville / Route de Téniour / Route de Seltania / Tina.

Région du Nord-Ouest :

Medjez El Bab / Bou Arada / Touiref / Nebeur / Kalaâ Khasba / El Aroussa / Nefza / Ouchtata / Makthar.

Gouvernorat de Zaghouan :

Zriba / Jebel Oust / El Fahs / Bir Mchergua / Ennadhour / Zaghouan ville.

Gouvernorat de Bizerte :

Menzel Abderrahmane / Al Alia / Louata / Zouaouine / Aousja / Ras Jebel / Ghar El Melh / Utique / Ghezala / Menzel Bourguiba / Sejnane / El Khetmine / Zarzouna / Mateur.

Gouvernorat de Nabeul (Cap Bon) :

Aïn Kmicha / Korba / Dar Chaâbane / Béni Khiar / Maâmoura / Grombalia / El Haouaria / Kélibia / Hammam El Ghezaz / Hammamet / Menzel Bouzelfa / Menzel Tmime / Soliman / Takelsa.

La STEG a souligné que ces mesures préventives visent à garantir la stabilité du réseau électrique et à assurer la continuité de l'approvisionnement en énergie, dans un contexte marqué par une forte hausse de la demande en électricité.