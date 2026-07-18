Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 juillet 2026

revue de presse

Sénégal : Les coulisses du tête-à-tête historique entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall à Dakar

C’est l'image que personne n'aurait osé prédire il y a encore quelques mois. Pour son grand retour sur le sol sénégalais, deux ans après son départ du pouvoir, l’ancien président Macky Sall a été reçu en audience officielle par son successeur, Bassirou Diomaye Faye.

Au cœur de ce face-à-face hautement stratégique au Palais de la République : la quête du soutien diplomatique de Dakar pour propulser l'ex-chef de l'État au poste de Secrétaire général de l'ONU. Une démarche qui s’inscrit dans un contexte national explosif, exacerbé par la rupture au sommet de l’État et la colère des collectifs de victimes. [Source allAfrica]

Sao Tomé-et-Principe : Entre pauvreté persistante et tensions politiques, une présidentielle en question

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À Sao Tomé-et-Principe, archipel lusophone niché dans le golfe de Guinée, près de 142 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire le prochain président, entre quatre candidats. Le sortant, Carlos Vila Nova, brigue un second mandat, mais il a perdu le soutien d'une majorité de son parti suite à une rupture avec son ancien allié, le Premier ministre limogé en 2025.

Cette crise a plongé le pays dans une période de fortes tensions politiques, dont les Santoméens espèrent tourner la page avec la présidentielle du 19 juillet, avant des législatives prévues en septembre.

Depuis son ouverture démocratique dans les années 1990, Sao Tomé-et-Principe alterne entre deux principales forces politiques : l'Action démocratique indépendante (ADI) et le Mouvement pour la libération de Sao Tomé-et-Principe (MLSTP). Une stabilité politique relative qui contraste avec les difficultés économiques et sociales du pays. [Source RFI]

Cuivre : L’Afrique réduit le spectre d’une pénurie mondiale en 2035

Selon le dernier « Global Critical Minerals Outlook 2026 » de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le déficit mondial d’offre de cuivre à l’horizon 2035 est désormais estimé à 25 %, contre 30 % un an plus tôt.

Cette amélioration, bien que modeste, est principalement attribuée à l’intégration dans les modèles de prévision de nouvelles capacités de production attendues en Afrique, et plus spécifiquement en République démocratique du Congo et en Zambie. Le constat est clair : sans cette contribution africaine, les tensions sur le marché du métal rouge seraient structurellement plus aiguës.

Ce réajustement à la hausse des perspectives d’offre repose sur des chiffres concrets. À eux seuls, la RDC et la Zambie devraient ajouter 650 000 tonnes de capacité de production aux prévisions pour 2035 par rapport au rapport précédent. [Source Africapresse]

Algérie : Plus de 100 incendies, les secours mobilisés dans 45 provinces

Face à une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures susceptibles d’atteindre 48 °C dans plusieurs zones, l’Algérie a déclenché un vaste dispositif d’urgence mobilisant les services de protection civile dans 45 provinces. Plus d’une centaine d’incendies ont été recensés jeudi, contraignant les autorités à organiser des évacuations préventives et à engager d’importants moyens terrestres et aériens pour contenir la progression des flammes.

L’Algérie fait face à une nouvelle crise liée aux incendies de végétation, alimentée par une intense vague de chaleur qui touche une grande partie du territoire. Jeudi, les autorités ont ordonné la mobilisation immédiate des effectifs de la protection civile dans 45 provinces afin de renforcer les opérations de surveillance, d’intervention et de secours. [Source Africanews]

Guinée - La nouvelle Assemblée nationale entre en fonction après les élections de mai

La nouvelle Assemblée nationale guinéenne a tenu ce vendredi 17 juillet sa première session depuis les élections législatives du 31 mai, marquant une nouvelle étape vers le retour à l'ordre constitutionnel depuis un coup d'État en 2021.

La mouvance du président Mamadi Doumbouya, qui dirige la Guinée d'une main de fer, et ses partis alliés ont remporté plus de 80% des sièges du Parlement lors des législatives du 31 mai. Ce raz-de-marée électoral était attendu par les observateurs, en l'absence des principaux partis d'opposition comme l'UFDG et le RPG, dissous en mars dernier par le gouvernement et qui avaient appelé au boycott. [Source Africa Radio]

Maada Bio annonce Freetown prête pour le 69e sommet de la Cédéao

Alors que les ministres des Affaires étrangères de la Cédéao examinent à Freetown les crises sécuritaires, les relations avec l’Alliance des États du Sahel (AES) et l’opérationnalisation de la Force en attente, le président en exercice de l’organisation, Julius Maada Bio, a assuré que la Sierra Léone était prête à accueillir le 69e sommet des chefs d’État prévu le 19 juillet.

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé que son pays était fin prêt à accueillir la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao, prévue le 19 juillet à Lungi, près de Freetown.

À l’issue d’une visite du Centre international de conférence Julius Maada Bio, qui abritera les travaux du sommet, le chef de l’État, également président en exercice de la Cédéao, s’est déclaré satisfait des préparatifs. [Source Apanews]

Libye : Un nouveau gisement pétrolier de 195 millions de barils découvert dans le bassin de Syrte

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) annonce la découverte du gisement « Eassar », mis au jour par le groupe autrichien OMV. Situé dans le bassin de Syrte, ce champ renfermerait près de 195 millions de barils de pétrole récupérables et pourrait produire environ 5 000 barils par jour. Son exploitation sera confiée à Zueitina Oil Operations Company.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé, vendredi, la découverte d’un nouveau gisement pétrolier baptisé « Eassar », situé dans le bassin de Syrte, au centre de la Libye. Les réserves sont estimées à environ 195 millions de barils, tandis que la production est évaluée à près de 5 000 barils par jour. Selon la NOC, cette découverte est le résultat des travaux d’exploration menés par le groupe autrichien OMV. [Source LSI Africa]

Quand la Zambie tente de se mettre au pas dans le numérique

La transformation numérique n’est plus un simple slogan à Lusaka. Elle devient progressivement une réalité qui touche aussi bien les administrations que les services financiers. Le lancement de GovLink, un réseau privé 4G réservé aux institutions publiques, s’inscrit dans cette dynamique engagée depuis plusieurs années par le gouvernement zambien.

Déployée sous la supervision du Smart Zambia Institute, l’agence nationale chargée de la transformation numérique, cette nouvelle infrastructure doit permettre aux administrations d’échanger des données de manière plus rapide et plus sécurisée. Le secteur de la santé a été choisi pour ouvrir la voie. [Source Afrik.com]

Ebola : Au Kenya, plusieurs Américains ont été placés en quarantaine ; le gouvernement dit ne pas en avoir été informé

C’est la première fois que les Etats-Unis confirment la présence d’Américains dans ce centre géré par le Centre de contrôle des maladies américain – un projet pourtant suspendu par la justice kényane.

Plusieurs ressortissants américains impliqués dans la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo (RDC) sont actuellement en quarantaine dans un centre américain au Kenya, a déclaré, vendredi 17 juillet à l’Agence France-Presse (AFP), le département d’Etat américain.

C’est la première fois que les Etats-Unis confirment la présence d’Américains dans ce centre géré par le Centre de contrôle des maladies américain – un projet pourtant suspendu par la justice kényane. [Source Le Monde Afrique]

Coopération militaire : La Chine entend travailler davantage avec le Congo

L’ambassade de Chine au Congo a célébré, le 16 juillet à Brazzaville, le 99e anniversaire de la fondation de l’armée populaire de libération. Du discours prononcé à cette occasion, il a été souligné l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, dans le domaine militaire.

Plusieurs officiers militaires congolais et chinois ont pris part à la cérémonie. L'événement a mis en avant les avancées concrètes de la coopération militaire entre la Chine et le Congo. « L’amitié sino-congolaise remonte loin dans le temps et elle se consolide chaque jour davantage.

Ces dernières années, les armées des deux pays ont vu leurs relations connaître un développement constant, leurs échanges humains s’intensifient progressivement et leur coopération avance normalement dans différents domaines », a déclaré le colonel supérieur Zhong Shijun, l'attaché de Défense près l’ambassade de Chine au Congo. [Source Les Dépêches de Brazzaville]