Sénégal: Grand Magal de Touba - Le ministère de l'Environnement renforce les moyens de nettoiement

Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a apporté son appui au comité d'organisation. Le ministre, Aliou Gori Diouf, a procédé, hier, à la remise d'un important lot de matériel destiné à renforcer les opérations de nettoiement de la ville sainte.

Les activités de nettoiement de Touba, lancées ce vendredi 17 juillet 2026 sous la supervision de Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, président de la commission chargée de cette mission, se poursuivent en vue d'assurer un cadre sain aux millions de pèlerins attendus lors du Grand Magal. Pour accompagner cette dynamique, l'État, à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a mis à la disposition du comité d'organisation un important lot de matériel. Le ministre Aliou Gori Diouf était accompagné des responsables des structures relevant de son département, notamment la Sonaged et la Direction du Cadre de vie.

« Nous sommes venus avec un camion chargé de matériel de nettoiement. Il s'agit d'un premier lot, car tout le matériel ne pouvait pas être transporté en une seule fois », a expliqué Aliou Gori Diouf. Il a précisé que cette dotation vient compléter les efforts déjà consentis par les structures de son département, en particulier la Sonaged, qui intervient de manière permanente dans les opérations d'assainissement de la ville sainte.

Le ministre a indiqué que cette contribution, initiée sous l'autorité du chef de l'État, traduit la volonté des pouvoirs publics d'accompagner le comité d'organisation dans la préparation du Magal. « C'est un geste symbolique à la veille de cet important événement religieux, qui rassemble chaque année des millions de fidèles sénégalais et étrangers », a-t-il souligné. Aliou Gori Diouf a également rappelé que l'État a le devoir de préserver la santé des populations et d'offrir aux pèlerins un environnement propre et sain durant leur séjour à Touba.

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Au nom du comité d'organisation, le président de la commission Assainissement a salué cette marque de solidarité de l'État. Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké a exprimé sa gratitude au ministre ainsi qu'aux structures de son département, notamment la Sonaged, pour leur engagement constant en faveur de la propreté de Touba. Il a, par la même occasion, transmis les remerciements du comité d'organisation au ministre et à sa délégation.

Selon lui, le khalife général des mourides accorde une importance particulière à la propreté de la ville sainte. Car, celle-ci constitue un volet essentiel des préparatifs du Grand Magal, dans la mesure où elle contribue à garantir de bonnes conditions sanitaires aux millions de fidèles attendus à Touba.