Sénégal: Ziguinchor - Nicolas Jackson vole au secours des familles démunies

Sur les terrains, Nicolas Jackson fait parler son talent. Hors des stades, c'est son immense générosité qui marque les esprits. Pour la deuxième année consécutive, l'attaquant des « Lions » du Sénégal a apporté un précieux soutien aux populations de Ziguinchor en distribuant plus de 40 tonnes de riz, plus de 100 cartons d'huile ainsi que des cartons de sucre à plusieurs ménages de la ville.

Pour Aliou Diémé, président du Fan Club Nicolas Jackson, ce nouvel élan de solidarité reflète la personnalité d'un joueur qui n'a jamais rompu le lien avec les siens. « Nicolas Jackson est un homme profondément attaché à sa communauté. Il fait preuve d'une grande compassion envers les populations et répond toujours présent lorsqu'il s'agit de leur venir en aide. Ayant grandi à Kandé Alassane, il n'a jamais oublié d'où il vient et continue de placer le social au coeur de ses priorités », affirme-t-il avec reconnaissance.

De son côté, le délégué de quartier de Kandé Alassane, Mamadou Cissé, voit dans cette initiative un véritable soulagement pour de nombreuses familles. « Comme l'année dernière, Nicolas Jackson choisit d'être aux côtés des populations dans une période particulièrement difficile. Ces kits alimentaires représentent une aide précieuse pour des ménages confrontés à la hausse du coût de la vie. C'est un geste qui honore toute la ville de Ziguinchor », souligne-t-il, avant de lancer un appel : « La Haute-Casamance peut compter sur Sadio Mané. Ziguinchor a désormais Nicolas Jackson. Nous espérons qu'il poursuivra cette formidable dynamique de solidarité. »

Conseiller du joueur, Justin Mendy assure que cet engagement n'a rien d'un hasard. « J'ai toujours encouragé Nicolas Jackson à rendre au football une partie de ce qu'il lui a offert. Malgré sa réussite, il reste proche des populations et n'a jamais renié ses racines », confie-t-il.

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Par ce nouveau geste de coeur, Nicolas Jackson démontre qu'au-delà de ses performances sur les pelouses, il entend aussi laisser une empreinte durable dans la vie de ceux qui l'ont vu grandir.