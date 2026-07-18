Sénégal: L'Assemblée nationale lance ses auditions sur le Mondial 2026, dès mercredi

L'Assemblée nationale a annoncé, dans un communiqué daté du 17 juillet, l'ouverture prochaine d'un cycle d'auditions publiques consacrées aux conditions de préparation, d'organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Portée par la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, présidée par l'honorable député El Hadji Gueye, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission de contrôle de l'action publique dévolue au Parlement.

Selon le communiqué, ces auditions visent à permettre à la Représentation nationale de disposer d'informations complètes, objectives et documentées sur les conditions dans lesquelles le Sénégal a préparé et pris part à cette compétition internationale majeure. Un exercice de transparence qui intervient dans un contexte où la participation des Lions au Mondial nord-américain marquée notamment par le limogeage controversé du sélectionneur Pape Thiaw et des interrogations sur la gouvernance fédérale continue d'alimenter le débat public.

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Les échanges porteront sur un large éventail de sujets : conditions de préparation, composition de la délégation officielle, gestion administrative, financière et logistique, gouvernance et chaîne décisionnelle, ainsi que toute autre question liée à l'organisation de cette échéance sportive mondiale. La Commission entend recueillir les explications des autorités publiques compétentes, des responsables de la Fédération sénégalaise de Football, des membres de l'encadrement technique et administratif, ainsi que de toute autre personne ou structure dont l'audition serait jugée utile.

L'institution prend toutefois soin de baliser le cadre de cette démarche. Les auditions, précise le communiqué, s'inscrivent dans une logique d'information, d'évaluation et de redevabilité parlementaires, et seront conduites dans le respect des principes du contradictoire, des droits des personnes auditionnées, ainsi que des procédures éventuellement en cours -- une clause qui laisse entendre que certains aspects du dossier pourraient également relever de la justice.

Le calendrier a été fixé et les auditions publiques débuteront le mercredi 22 juillet 2026. Les modalités pratiques et le programme détaillé seront communiqués ultérieurement.

La Commission réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et du renforcement de la redevabilité dans la gestion du sport national, avec l'ambition de tirer les enseignements de cette participation mondiale pour mieux préparer les prochaines échéances internationales du football sénégalais.