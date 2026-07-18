Sénégal: La rupture du gaz butane au coeur des préoccupations

La première journée de la campagne de communication de la commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse) a permis aux consommateurs de la région de Diourbeld'évoquer leurs principales difficultés liées notamment aux ruptures de la bonbonne de gaz. Le président du Csre a promis un approvisionnement complet avant la célébrationdu grand Magal de Touba.

DIOURBEL-Les consommateurs de la région de Diourbel ont profité de l'atelier de sensibilisation de la commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse) pour poser unedoléance relative à l'indisponibilité temporaire du gaz butane (bonbonnes de 6 kilogrammes). Ils ont posé ce problème aux autorité administratives et aux membres de la Crse, hier, à lagouvernance de Diourbel.

Les consommateurs ont informé que ce manque temporaire est souvent noté pendant le mois de ramadan, l'hivernage et la veille du grand Magal de Touba.Les autres difficultés relevées par ces usagers concernent la taxation des carburants (gazole et essence), le problème de l'interchangeabilité des bonbonnes de gaz, les multiples coupures de courants la lenteur de la procédure de réclamations des plaintes et l'instabilité de la gaz butane.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse), Ibrahima Niane, a donné assurances sur le problème de manque du gaz butane. Il a également promis un bon approvisionnement avant le Magal pour éviter d'éventuelles ruptures. Monsieur Niane a également réagi les solutions qu'ils envisagent apporter aux autres difficultés.

Il a annoncé la décentralisation de la gestion des réclamations et plaintes grâce à la signature de partenariat avec des directions régionales comme l'Agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie (Aeme), le service régional du commerce, la direction régionale des mines et de l'énergie. «Ils vont constituer des relais en ce qui concerne les plaintes et les réclamations pour qu'on puisse traiter les demandes avec diligence », a mentionné le président de la Crse.