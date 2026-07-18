Sénégal: Timbre fiscal - La Dgid lance SenTimbre, désormais unique plateforme officielle dès le 20 juillet

17 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a annoncé le déploiement de SenTimbre, une nouvelle solution de gestion électronique du timbre fiscal qui devient l'unique plateforme officielle d'acquisition et de consommation des timbres fiscaux au Sénégal à compter du 20 juillet 2026.

Selon la Dgid, cette application, entièrement administrée par ses services, offre un système plus sécurisé et répond aux exigences actuelles de rapidité dans les démarches administratives. Elle permet aux usagers d'acheter leurs timbres fiscaux ou quittances à distance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, directement depuis un smartphone ou une tablette.

Le processus se déroule en cinq étapes : téléchargement de l'application sur l'App Store ou le Play Store, création d'un compte, sélection du type de timbre ou de quittance, paiement en ligne, puis réception instantanée d'un timbre électronique muni d'un QR code unique et d'un code court. Ce document peut être présenté directement au service concerné, sans impression.

La Dgid précise également que les usagers peuvent acquérir leur timbre fiscal via l'application Max IT, à travers le service « FAY SAMA IMPOT ».

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L'administration fiscale rappelle qu'à partir du 20 juillet 2026, seuls les timbres générés par SenTimbre seront acceptés sur l'ensemble du territoire national.

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