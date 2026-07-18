Sénégal: Audience président Bassirou Diomaye Faye-Macky Sall - Déthié Faye salue un « acte de patriotisme »

Le président de la Convergence pour la Défense de la République (Cdr) Fonk Sa Kaddu, Déthié Faye, a salué la perspective d'une rencontre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son prédécesseur, Macky Sall, qu'il considère comme un symbole fort de maturité démocratique et de cohésion nationale.

Dans une note rendue publique, l'ancien ministre estime que le Sénégal « s'affirme une fois de plus comme un phare de démocratie », capable de résister « aux assauts de la pensée unique et aux dérives du parti-État ».

Selon lui, une telle rencontre constituerait une démonstration de « hauteur de vue », de « patriotisme » et d'« humilité », renforçant l'image du Sénégal comme une référence en matière de stabilité politique. Déthié Faye a également rendu hommage à l'ancien chef de l'État Macky Sall, qu'il remercie pour « le service rendu à son pays ».

Il lui a souhaité plein succès dans sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, estimant que son expérience pourrait « apporter une dynamique nouvelle et nécessaire à la gouvernance mondiale ».

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Le président de la CDR Fonk Sa Kaddu a, par ailleurs, adressé ses félicitations au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, saluant son attitude qu'il qualifie de celle d'un « véritable père de la nation », soucieux de protéger et de rassembler tous les Sénégalais.

« Un homme d'État se distingue par l'action et l'intégrité », a conclu Déthié Faye, appelant à préserver l'unité nationale et la tradition de dialogue qui caractérisent, selon lui, la démocratie sénégalaise.