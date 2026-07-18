Sénégal: Une solution novatrice entre le digital et les entrepreneurs

L'organisation React, en collaboration avec International Budget Partnership (Ibp), a organisé, jeudi 16 juillet, à Dakar, la cérémonie de lancement officiel de la plateforme digitale Sen React. Cette plateforme permettra de connecter le numérique avec les opportunités, les décideurs et les partenaires techniques et financiers.

L'organisation React vient de mettre en place une plateforme digitale dédiée aux entrepreneurs et aux leaders communautaires. Cet outil servira de cadre collaboratif pour l'écosystème numérique et les entrepreneurs sénégalais, avec l'appui des institutions publiques et financières. Selon Elh Amadou Samb, directeur général de React, cette nouvelle plateforme numérique sera axée principalement sur l'innovation, l'entrepreneuriat, mais aussi avec une déclinaison sur la citoyenneté.

« Notre objectif principal, est de former, d'informer et aussi de connecter les entrepreneurs sur tout ce qui est technique organisationnel en matière de plan d'affaires et d'élaboration d'activités génératrices de revenus », a dit M. SAMB. Il a par ailleurs informé de la volonté de Sen React d'aider à renforcer la participation citoyenne et l'engagement des jeunes, des femmes, mais aussi des organisations communautaires de base, les institutions publiques comme l'ADEPME, le Fonds national de garantie des investissements prioritaires(Fongip). Selon Elh Amadou SAMB, cette plateforme va permettre de pouvoir les connecter afin que les opportunités et les informations sur les programmes de l'Étatsoient plus visibles.

Matel Sow, chargée de programme à l'ONG IBP a dit sa satisfaction de soutenir cette initiative portée par des jeunes ambitieux qui ont identifié un défi, une opportunité d'entreprendre, de contribuer à l'économie. « Nous comptons les accompagner ces cibles pour une meilleure participationcitoyenne, mais aussi pour une transparence budgétaire, afin que toutes les ressources publiques destinées à des projets collectifs puissent être utiles au développement économique du pays.

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Elle a fait part de initiatives développées depuis 2019 en faveur du renforcement des capacités des femmes et de leur accès aux instances de prise de Ndeye Fatou Cissé, en charge des projets environnementaux au niveau de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), les petites et moyennes entreprises sont localisées un peu partout au Sénégal et ont besoin d'accéder à l'information. « Les PME, aujourd'hui, ce sont toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 milliards. Et c'est pratiquement plus de 98 % des entreprises du Sénégal. C'est pourquoi nous avons décidé de les accompagner et de densifier leur tissu économique.