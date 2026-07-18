Ile Maurice: Téléphones portables à l'école - De nouvelles règles pour encadrer leur usage

Le Cabinet a donné son accord à la promulgation des Education (Control and Use of Personal Mobile Devices on School Premises) Regulations 2026, visant à encadrer la possession et l'utilisation des téléphones et autres appareils mobiles personnels dans les établissements scolaires du pays.

Selon ces nouvelles dispositions, les élèves ne pourront pas utiliser leurs appareils mobiles dans l'enceinte des écoles sans autorisation préalable. Les téléphones pourront toutefois être apportés à l'école, à condition de rester en mode silencieux et rangés de manière sécurisée durant toute la journée scolaire. Des exceptions seront prévues pour des raisons médicales dûment justifiées ou lorsque l'usage du téléphone aura été autorisé par un enseignant à des fins pédagogiques.

Les membres du personnel enseignant et non enseignant devront également éviter l'utilisation de leurs appareils personnels en présence des élèves, sauf pour des besoins liés à l'enseignement ou à leurs fonctions officielles. En cas de violations répétées par un élève, les parents ou responsables légaux seront informés et devront se présenter à l'école avant la restitution de l'appareil confisqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette réglementation vise à renforcer la discipline, protéger le bien-être des élèves et favoriser un meilleur environnement d'apprentissage dans les écoles primaires et secondaires.