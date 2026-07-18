Ile Maurice: Deux-roues - Le moratoire sur les licences provisoires prolongé jusqu'en 2027

Le Cabinet a pris note de l'amendement des Road Traffic (Amendment) Regulations 2021 afin de prolonger d'une année supplémentaire le moratoire concernant l'expiration des Provisional Driving Licences (Learners) pour les autocycles et motocyclettes.

Initialement prévu pour prendre fin le 1er mars 2026, ce délai sera ainsi étendu jusqu'au 1er mars 2027. Les Road Traffic (Amendment) Regulations 2026 entreront en vigueur rétroactivement à compter du 2 mars 2026.

Le ministère du Transport terrestre, en collaboration avec la police, prévoit également de lancer prochainement une campagne de sensibilisation afin d'encourager les détenteurs de permis provisoires à se préparer et à passer leurs examens de conduite avant l'échéance du nouveau moratoire.