Ile Maurice: L'indice des prix augmente de 2,4 % au deuxième trimestre

Les pressions sur les prix se sont accentuées au deuxième trimestre de 2026, principalement sous l'effet de la hausse des coûts de l'énergie, du transport et de certains produits alimentaires.

C'est ce qui ressort des données publiées par Statistics Mauritius, le mardi 14 juillet. L'indice des prix à la consommation est passé de 109,6 points en mars à 112,2 points en juin, représentant une progression de 2,4 % sur le trimestre.

Cette évolution s'explique par l'augmentation des prix de plusieurs biens et services essentiels. Parmi les principaux facteurs figurent la hausse des tarifs de l'électricité, du gaz ménager, des carburants, mais également des prix de produits alimentaires comme le pain et l'huile de cuisson. Les prix des cigarettes ont également progressé durant la période.

Par catégorie de dépenses, le poste logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles a enregistré la plus forte hausse trimestrielle, avec une progression de 6,6 %. Cette évolution est principalement liée à l'augmentation des tarifs de l'électricité de 14,4 % et du gaz ménager de 26,4 %.

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Le secteur du transport a également contribué à la hausse générale des prix, avec une progression de 4,8 %. Cette augmentation reflète la hausse des prix de l'essence par 9,9 %, du diesel par 18,2 %, des billets d'avion internationaux par 5,2 % et des tarifs de taxi par 12,6 %. Dans le groupe produits alimentaires et boissons non alcoolisées, les prix ont augmenté de 2,6 % au cours du trimestre. Le pain affiche la hausse la plus marquée, avec une progression de 42,9 %, suivi de l'huile de cuisson à 13,6 %, du boeuf frais à 9,4 % et du poulet frais à 2 %.

À l'inverse, le domaine de l'information et de la communication est le seul à avoir enregistré un recul, avec une baisse de 1,6 %, principalement attribuable à la diminution des frais d'abonnement à la télévision privée par 10,1 %. Sur une période de 12 mois se terminant au 30 juin 2026, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4,1 %, contre 2,9 % un an plus tôt. Hors boissons alcoolisées et tabac, il atteint 3,5 %, contre 3,2 % en juin 2025.

Pour l'ensemble de l'année 2025, l'inflation moyenne s'est établie à 3,7 %, contre 3,6 % en 2024. En excluant les boissons alcoolisées et le tabac, elle est passée de 3,6 % en 2024 à 3,5 % en 2025. À titre de comparaison, l'inflation annuelle moyenne en 2025 était de 0,9 % en France et à Singapour, 3,4 % au RoyaumeUni, 2,7 % aux États-Unis, 2,1 % en Inde, 3,2 % au Japon et en Afrique du Sud, 2,8 % au Botswana, 0,3 % aux Seychelles et 0 % en Chine.