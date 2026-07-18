Ile Maurice: L'express.mu en live de l'Albion Football Festival ce dimanche

17 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Attention, dispositif exceptionnel ce dimanche du côté du jardin du Nautilus à Albion ! Finale de Coupe du monde oblige, Rowin Arnachellum et toute son équipe de joyeux organisateurs ont concocté une programmation très ludique et festif, pour petits et grands. La journée débutera à 9h00 et prendra fin vers 1h00 du matin... voir plus en cas de prolongations et tirs au but ! Lexpress.mu sera au coeur de l'évènement, avec des lives et un plateau spécial d'avant-match.

Tout débute par la 7e édition de l'Albion Street Football Tournament avec un record de participation cette année : 37 équipes, soit 220 joueurs. En y ajoutant une catégorie de filles pour la première fois. La finale du tournoi de foot se jouera aux alentours de 18h00.

Pour la partie animation, la présence de la star DJ Emraan est confirmée. Suivi de la diffusion de la finale du Mondial Espagne - Argentine sur écran géant, avec des interventions en live de Jason Chellen et Azmaal Hydoo ainsi qu'un plateau pour décortiquer le match sur place et en temps réel sur lexpress.mu (avec notamment Joe Tshupula et Arnaud Vacher).

De nombreuses animations sont prévues, telles que : château gonflable, face painting, Vidéo Booth 360 ou encore un caricaturiste qui réalisera des dessins des membres du public sur place. Le coin restauration proposera des menus variés tels que boulettes, grillade, pizza etc...

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