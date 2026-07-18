Ile Maurice: Dans peu d'années, la canicule - Maurice doit s'équiper face aux chaleurs extrêmes

Le monde entier n'y échappera pas dans les années à venir. Nous devons tirer des enseignements des canicules qui accablent l'Europe de l'Ouest, notamment la France. D'après les annales, il n'a jamais fait aussi chaud dans ce dernier pays avec une moyenne de 40° C au mois de juin alors que l'été ne commence qu'en juillet. La France a essuyé trois canicules presque consécutives. Du jamais-vu, bousculant la vie quotidienne. En 2023, la canicule y avait provoqué 15 000 morts. Actuellement, on dénombre déjà 5 700 décès dus à la canicule, principalement des enfants en bas âge et des vieux vivant seuls ou dans des hospices. Sans compter les incendies de forêt dus à la sècheresse.

La chasse aux ventilateurs

Contrairement à d'autres pays d'Europe comme l'Espagne, la France n'est climatisée qu'à 25 %. La COP avait prévu une hausse de 1,5° C pour 2025 et 2,5° C pour 2050. Ces chiffres prévisionnels ont été largement dépassés puisque l'on produit encore des gaz à effet de serre dans l'atmosphère comme la Chine avec des usines qui fonctionnent au charbon. Pour les experts, ce sont les pays les plus pauvres surtout dans le Sud qui vont le plus souffrir péniblement de cet excès de gaz rejeté par les pays industrialisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pris de panique, les Parisiens et les Français se sont précipités pour se procurer des ventilateurs ou des climatiseurs. Bousculade dès huit heures du matin à l'ouverture des points de vente. Des scènes de mêlées ouvertes avec parfois même de vieilles personnes piétinées. Les acheteurs s'arrachaient littéralement des ventilateurs que la France a importés par dizaines de milliers de la Chine. Climatiseurs et ventilateurs de toutes tailles et capacités.

Ce n'est pas un caprice de la nature. Tout ce chambardement était prévisible, selon les organismes de météorologie, mais la réponse des gouvernements aura été la procrastination, soit remettre à demain ou alors ne pas y croire comme Trump.

De graves conséquences à déplorer en France : déshydratation, aggravation de l'état de ceux qui souffrent de maladies chroniques cardiovasculaires ou respiratoires ; ou, encore une fois, des victimes à déplorer chez de jeunes enfants. Mais pourquoi évoquer les conséquences de la canicule en France qui devra maintenant s'y habituer chaque année avec toujours plus de virulence ? L'ère des chaleurs extrêmes ne fait que commencer. Et nous dans tout ça ?

Le pays épargné pour le moment

Notre île devrait prendre des mesures préventives. Le glas n'a pas encore sonné. Pour l'été 2026, nous connaîtrons un été normal avec des températures estivales habituelles. Il y aura toutefois des pics de chaleur extrême. À surveiller l'arrivée du phénomène El Niño qui pourrait intensifier les cyclones dans la région et une sécheresse persistante. La température ne devrait pas dépasser les 35° C en moyenne durant les étés de l'actuelle décennie.

Durant la période 2030-2040, la température ne devrait pas bondir comme ailleurs et ce, grâce à l'influence de l'océan. Même si la température ne dépasse pas 35° C, l'humidité sera plus élevée et rendra plus difficile de supporter la chaleur, «le stress thermique». D'ici 2060, la hausse devrait dépasser les 2,5° C avec des journées beaucoup plus chaudes de même que les nuits. Mais ne nous réjouissons pas trop vite.

Mesures à prévoir

Maurice n'a pas les moyens de climatiser toute l'île, mais la climatisation devra s'imposer dans certains lieux précis. N'oublions pas qu'une telle climatisation s'approvisionne en eau qui va se raréfier et consomme de l'électricité alors que la fourniture actuelle a déjà atteint son maximum.

Ne nous attachons pas seulement aux infrastructures pour nous intéresser à l'humain. Dans les années à venir, il fera donc plus chaud dans des lieux très vulnérables qui ne sont pas climatisés. Quid des salles communes dans les hôpitaux publics ? Il faudra bien trouver des solutions si nous ne voulons pas voir de vieux malades tomber comme des mouches. Il en va de même pour les hospices dont certains ressemblent déjà à des mouroirs mal entretenus, avec parfois du personnel non qualifié.

Arrivent ensuite les crèches qui ne sont pas nombreuses et abritent des nouveau-nés ou bébés. Sans dramatiser, on pourrait frôler de gros dégâts si les autorités et les générations Z ne prennent pas garde. Les budgets risquent d'exploser si l'on y rajoute les écoles primaires et les collèges secondaires. Les climatiser relève de l'utopie en raison des coûts et de l'entretien.

C'est maintenant qu'il faut prévoir quelles seront les priorités comme c'est le cas des usines de textile où de grands ateliers abritent une nombreuse main-d'oeuvre quotidienne. Faudra-t-il changer les horaires de travail en libérant le personnel de 11 à 15 heures avec ses répercussions sur la vie sociale ? Ce cas de figure s'imposera à la maind'oeuvre qui travaille à ciel ouvert sur des chantiers de construction ou sur les routes. Des changements d'horaire avec un système de rotation ? Les victimes en première ligne à déplorer durant les canicules à venir ?

Que se passera-t-il au niveau des transports en commun à partir de 2030 ? L'inconfort des passagers serait insupportable pour tous ceux qui empruntent les moyens de transport en commun en semaine. Ces quelques exemples passés rapidement en revue dépeignent un tableau... à éviter.

L'industrie touristique est déjà bien armée au niveau de la climatisation. Les touristes n'auront rien à craindre, mais sur les côtes comme dans le sud-ouest, subsistent des villages côtiers dont les habitants devront être déménagés en raison de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique et qui là aussi dépasse les prévisions à moyen terme. Les vagues vont gagner en hauteur dans un océan surchauffé. Reloger où et à quel prix ? En attendant, multiplions les mangroves. Cette fournaise hélas inéluctable est due à l'action de l'homme sur la nature. Attendre, c'est latizann apre lamor!

Commerçants et revendeurs devraient envisager l'importation en masse de ventilateurs. Un investissement probablement rentable pour eux, mais pas pour le petit peuple d'autant que le béton, devenu roi, rejette lui aussi de la chaleur. Ailleurs, dans les lieux publics, il existe des «brumisateurs», qui diffusent de fines gouttelettes d'eau sous forme de brume, idéal pour les terrasses, les jardins publics, mais encore, faudrait-il disposer d'assez d'eau. Nous vivons la dernière période de climat modéré ou tempéré avant que le soleil nous tape sur la tête. Centres de refuge : les salles de cinéma climatisées !

Santi lay!

*****

Découverte : Freshclim, le climatiseur portable

Il a été conçu par les ingénieurs de la Silicon Valley. Ce climatiseur portable est silencieux. Il ne nécessite aucune installation ou maintenance. Il tient verticalement ou horizontalement. Son prix est moins élevé que celui des concurrents. Moins énergivore en électricité, Freshclim refroidit l'air entrant, puis émet un air glacé de l'autre côté très rapidement. Trois modes possibles : fraîcheur/froid/glacial sur le même climatiseur sans pales. Son prix normal en Europe tourne autour de 300 euros, mais il ne se vend qu'en ligne. Avis aux intéressés.